Big Little Lies: la serie dell'anno con Nicole Kidman e Reese Whiterspoon arriva su Sky

L'avevamo annunciata come una delle novità del mese di marzo , e ancor prima come tra le più interessanti dell'anno , ma finalmente è il momento di Big Little Lies , 'serie evento' della HBO chePer sette settimane,, troveremo ad attenderci i sette episodi diretti da Jean-Marc Vallée (Dallas Buyers Club, Wild, Demolition), disponibili. Scopriremo le storie delle tre donne protagoniste, tre vite apparentemente perfette nella tranquilla cittadina di Monterey, due ore a sud di San Francisco sul mare della California. E le vedremo alle prese cone mandare in pezzi il loro mondo fatto di mariti perfetti, bambini adorabili e case da sogno… Nei loro panni le vincitrici del Premio Oscar® Reese Whiterspoon (per Walk the line) e Nicole Kidman (per The Hours) e le candidate all’Oscar® Laura Dern (Inland Empire, The Founder e a breve nel revival di Twin Peaks) e Shailene Woodley (The Divergent Series, Paradiso amaro e Colpa delle Stelle).Sebbene all’inizio la vittima e il responsabile della morte misteriosa che ci 'accoglie' rimangano nel mistero, da subito appare chiaro che il movente è da ricercare tra l, che hanno tutte qualcosa da nascondere riguardo alla notte dell’omicidio. Assieme a Nicole Kidman e alla sua Blossom Films, Reese Whiterspoon ha coprodotto Big Little Lies adattando il romanzo omonimo (del 2014) dell’australiana Liane Moriarty, autrice per settimane al n 1 della bestseller list del "New York Times", cone tradotta in 40 lingue. In occasione della messa in onda della serie tv, arrivaA bordo del progetto le due attrici premio Oscar® hanno voluto anche James Tupper (Revenge) e Zoe Kravitz (Mad Max – Fury Road), rispettivamente nei panni dell’ex marito del personaggio interpretato da Reese Whiterspoon e della sua nuova fiamma. A interpretare il marito all’apparenza perfetto di Celeste (Nicole Kidman), invece, l’attore svedese Alexander Skarsgård (True Blood, The legend of Tarzan).Come il romanzodi cui è un adattamento, la limited series HBO è un drama che flirta spesso con uno, che di episodio in episodio punta il dito contro le ipocrisie e le contraddizioni che si celano sotto la facciata più rispettabile di ideali quali il matrimonio, il sesso, l’essere genitori e l’amicizia.