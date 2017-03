Uma Thurman di nuovo con Lars von Trier per The House That Jack Built

Il riferimento alla "recente ascesa dell'Homo Trumpus, Il Re dei Topi" (e al Presidente Trump) dello stesso Lars von Trier aveva già concentrato l'attenzione dei più sul suo prossimo thriller The House That Jack Built . Ma da oggi sarà bene iniziare a incrociare le dita, per l'intenzione del filmmaker danese di ingaggiare la splendida quarantaseienne Uma Thurman comeA riportare la notizia è l'accreditato magazine Screen Daily, secondo il quale il controverso regista di Melancholia e Antichrist starebbe cercando di avere la star di Nymphomaniac e di Kill Bill nel suo ambizioso nuovo progetto, al fianco di Matt Dillon e di(...e ora parliamo di Kevin), attrice statunitense anche lei già agli ordini di von Trier nel Dogville del 2003.Il film ècon Matt Dillon (Wayward Pines), Riley Keough (Mad Max: Fury Road), Sofie Gråbøl (The Killing) e Bruno Ganz (Downfall, Unknown) a lavorare sul set per dare vita alla storia di un serial killer analizzata dal punto di vista dell'assassino.Le due attese/promessedi quest'ultimo. Si attende, dunque, la conferma da parte della produzione, affidata a Louise Vesth per il Zentropa Group, qui affiancato dalle compagnie Film i Väst, Copenhagen Film Fund e Slot Machine nel progetto che inizialmente doveva essere sviluppato come una serie tv in otto episodi.