The House That Jack Built: il nuovo film di Lars von Trier è ispirato a Donald Trump

L'annuncio della scelta di Bruno Ganz e soprattutto di Matt Dillon come protagonisti del suo prossimo The House That Jack Built aveva riportatoall'attenzione del grande pubblico. Nulla, a confronto di quanto appena dichiarato dal regista danese in merito all'origine dell'ispirazione per la storia del "uomo molto intelligente" che si trasforma in un serial killer… ossiaCon questa colorita espressione von Trier ha stabilito una connessione diretta tra il suo progetto - prossimo all'inizio delle riprese, che inizieranno a marzo a Trollhättan in Svezia, per continuare a Copenhagen nel maggio successivo (e che in origine avrebbe dovuto essere una serie tv) - e