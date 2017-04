Ufficiale: Shyamalan annuncia Glass, sequel di Unbreakable e Split

NOTIZIE

27.04.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Glass, il film che vedrà scontrarsi i due protagonisti di Bruce Willis) e Kevin Wendell Crumb (James McAvoy) insieme a tutte le sue personalità multiple. È ufficiale: M. Night Shyamalan si prepara a dirigere, il film che vedrà scontrarsi i due protagonisti di Unbreakable Split , David Dunn () e Kevin Wendell Crumb () insieme a tutte le sue personalità multiple.

Shyamalan aveva già accennato al progetto sin dall'uscita di Split e sin da quando – SPOILER! - al termine del film Bruce Willis era apparso nei panni di David Dunn. Il momento esatto in cui i fan del regista avevano capito che entrambi i film facevano parte di uno stesso universo narrativo, la versione Shyamalan dei supereroi americani. Ma c'è di più.

In Glass – intitolato non a caso – tornerà anche Samuel L. Jackson nei panni di Elijah Price, alias l'Uomo di Vetro (Mr. Glass, in originale), oltre ad Anya Taylor-Joy nel ruolo di Casey Cooke. Il plot vedrà Dunn sulle tracce di Kevin, mentre Price fungerà da burattinaio dei loro incontri e si scoprirà, via via, che l'uomo nasconde segreti vitali per entrambi.

“Ho finito la nuova sceneggiatura – ha scritto Shyamalan su Twitter – Mi ci sono voluti diciassette anni ma finalmente posso rispondere alla domanda che tutti mi fanno: 'Farai mai un sequel di Unbreakable?'. Il mio nuovo film è un sequel di Unbreakable E Split. È sempre stato il mio sogno far convergere entrambi in questo terzo film”.

Glass sarà prodotto da Jason Blum (Paranormal Activity, La notte del giudizio) come Split e The Visit, gli ultimi due film di Shyamalan distribuiti da Universal. Il film è previsto in USA per il 18 gennaio 2019.

Fonte: ComingSoon.net