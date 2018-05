Ufficiale, Jamie Foxx è il supereroe horror Spawn

NOTIZIE

Foxx è interessato da anni al progetto. Come ricorda McFarlane: “Jamie venne nel mio ufficio cinque anni fa, aveva un'idea su Spawn e ne parlammo. Non l'ho mai dimenticato, e quando stavo scrivendo lo script lui era il mio riferimento visivo. Quando ho terminato la scrittura e ho iniziato a parlare del cast con i miei agenti, ho detto: 'Voglio prima chiedere a Jamie e, finché non dirà di no, non voglio pensare a nessun altro, perché non ho mai pensato a nessun altro. Fortunatamente nemmeno lui aveva dimenticato”.

“Qualche anno fa volai in Arizona per incontrare l'uomo dietro uno dei più incredibili personaggi dei fumetti nell'universo... Todd McFarlane – ha dichiarato Foxx – Rimase stupito quando gli parlai del mio entusiasmo […]. Gli dissi che nessuno avrebbe lavorato più duramente di me se ne avessi avuto la possibilità. Beh, quella possibilità è arrivata! Sono onorato e pronto a trasformarmi”.

McFarlane ha promesso che il film sarà R-Rated, ovvero vietato ai minori di 17 anni non accompagnati, nella vena di Deadpool . Anzi, sarà ancora più violento di Deadpool. Insomma, un vero film per adulti, un horror con supereroe. Che avrà oltretutto un budget ben diverso rispetto ai normali film di supereroi, intorno ai 10/12 milioni di dollari. In linea con le produzioni Blumhouse, che hanno fatto proprio del risparmio l'arma segreta per ottenere risultati stupefacenti al botteghino.

