Tutti i soldi del mondo: Ridley Scott elimina Kevin Spacey dal film e lo sostituisce con Christopher Plummer

. Spacey ha lavorato su set del regista per un totale di otto giorni e le sue scene sono principalmente composte da inquadrature in cui non lo vediamo con gli altri protagonisti. Mark Wahlberg Michelle Williams torneranno comunque sul set per i reshoots., dal momento che le scene con Spacey sono state girate in più di una location.

La mossa drastica di Scott scatta dopo lo scandalo che ha travolto Spacey nelle ultime settimane : l'attore è stato accusato da più persone di aver commesso molestie sessuali. Anche ai danni di minori. Netflix è stato il primo grande nome che ha reagito allo scandalo, staccando la spina al futuro di Spacey all'interno della compagnia. La piattaforma online, infatti, ha licenziato l'attore sul set di House of Cards , la cui sesta stagione è stata fermata per essere riscritta da capo , in modo da trovare una soluzione per eliminare il personaggio di. Netflix ha anche fermato la produzione di, biopic su Gore Vidal interpretato dall'attore. Un progetto attualmente in post-produzione.La prova di Spacey in Tutti i soldi del mondo avrebbe potuto perfino regalare all'attore la sua terza nomination all'Oscar. Non accadrà più, perché Sir Ridley Scott ha deciso di spendere tutti i soldi del mondo (quelli veri) per sostituirlo.