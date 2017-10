Kevin Spacey accusato di molestie da un attore di Star Trek, fa coming out: "Sono gay"

NOTIZIE

Anthony Rapp, attore di Star Trek: Discovery lo ha accusato di averlo molestato quando aveva appena 14 anni, nel 1986, in occasione di una festa nell'appartamento newyorkese di Spacey. Il protagonista di Kevin Spacey è l'ennesima personalità di Hollywood a essere travolta da uno scandalo nei giorni seguenti il tracollo di Harvey Weinstein., attore dilo ha accusato di averlo molestato quando aveva appena 14 anni, nel 1986, in occasione di una festa nell'appartamento newyorkese di Spacey. Il protagonista di House of Cards ha pubblicato un messaggio di scuse facendo al contempo coming out: “Scelgo ora di vivere come uomo gay”.

Rapp ha raccontato l'episodio a Buzzfeed nel corso di un'intervista. A quanto dice, era stato invitato alla festa dopo aver fatto amicizia con Spacey, ed era l'unico minore presente. Annoiato, a un certo punto si sarebbe chiuso nella camera da letto dell'ospite a vedere la TV. Spacey sarebbe entrato nella stanza dopo che tutti gli altri invitati avevano lasciato la casa. Rapp ricorda che era visibilmente ubriaco e, senza dire una parola, lo avrebbe sollevato “come uno sposo solleva la sposa sulla soglia. Ma io non cerco di divincolarmi perché mi sto ancora chiedendo cosa stia succedendo. E poi lui si stende sopra di me”. Rapp ha detto di aver voluto parlare ora in modo da “fare ancora più luce su decenni di comportamenti che sono continuati anche perché molta gente, me incluso, non ha parlato”.

“Sono più che disgustato nel sentire questa storia – ha risposto Spacey – Onestamente non ricordo l'incontro, sono passati più di trent'anni. Ma se mi sono comportato davvero come dice, gli devo le mie più sincere scuse per quello che sarebbe stato un comportamento profondamente inappropriato, e mi dispiace molto per il fatto che si sia tenuto dentro questi sentimenti per tutto questo tempo. Questa storia mi ha incoraggiato ad affrontare altre cose nella mia vita. So che girano voci su di me e che alcune sono state alimentate dalla mia attenzione alla privacy. Come sanno le persone che mi stanno vicine, nella mia vita ho avuto relazioni sia con uomini che con donne. Ho amato e avuto incontri romantici con uomini per tutta la vita, e ora scelgo di vivere come uomo gay. Voglio affrontare la cosa con onestà e apertamente, e ciò inizia esaminando il mio comportamento”.

Ma il messaggio è stato fortemente attaccato sui social, dove molti non hanno digerito il fatto che Spacey abbia fatto coming out per distrarre da un'accusa di molestie a minori.

