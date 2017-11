Netflix taglia i ponti con Kevin Spacey, House of Cards proseguirà senza di lui

NOTIZIE

06.11.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Robin Wright). Netflix sta tagliando i ponti con Kevin Spacey in seguito alle accuse di molestie sessuali avanzate da diverse persone impiegate sul set della serie. La reazione del gigante dello streaming è passata in breve da una sospensione delle riprese a un totale riesame della sesta stagione, di cui sono stati girati già due episodi. Le riprese si sono dunque fermate per dare tempo agli sceneggiatori di pensare a un modo per eliminare Frank Underwood dalla stagione, incentrandola forse su Claire ().

“Netflix non sarà coinvolta nelle riprese future di House of Cards se includeranno Kevin Spacey – si legge in un comunicato – Continueremo a lavorare con MRC [Media Rights Capital, la compagnia che produce la serie] durante questa pausa per valutare come procedere”. Inoltre, Netflix ha scelto di non distribuire Gore, biopic su Gore Vidal attualmente in post-produzione, interpretato e prodotto da Spacey.

Anthony Rapp, che ha rivelato di essere stato fatto oggetto di pesanti avances dal collega nel 1986, quando aveva appena 14 anni. Spacey ha attirato le ire dell'opinione pubblica facendo coming out nel tentativo di distrarre dalle affermazioni di Rapp. A queste accuse sono seguite quelle di svariati membri della troupe di House of Cards, che hanno denunciato il comportamento ben poco professionale di Spacey sul set della serie Netflix, le cui riprese sono state sospese dopo l'annuncio che la sesta stagione sarebbe stata l'ultima (decisione presa ben prima dello scandalo). È passata una settimana dalle prime accuse avanzate contro Spacey dall'attore di Star Trek: Discovery, che ha rivelato di essere stato fatto oggetto di pesanti avances dal collega nel 1986, quando aveva appena 14 anni. Spacey ha attirato le ire dell'opinione pubblica facendo coming out nel tentativo di distrarre dalle affermazioni di Rapp. A queste accuse sono seguite quelle di svariati membri della troupe di House of Cards, che hanno denunciato il comportamento ben poco professionale di Spacey sul set della serie Netflix, le cui riprese sono state sospese dopo l'annuncio che la sesta stagione sarebbe stata l'ultima (decisione presa ben prima dello scandalo).

Ora resta il dubbio sul futuro della serie. Nel romanzo di Michael Dobbs a cui questa si ispira, Frank effettivamente muore. Non sarebbe dunque difficile tagliarlo da House of Cards, ma la vera domanda è: a chi interesserebbe vedere la serie senza il protagonista?

Fonte: The Hollywood Reporter