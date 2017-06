Tom Holland potrebbe apparire anche in Venom e negli spin-off di Spider-Man

NOTIZIE

19.06.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Spider-Man nel mondo degli Avengers (con Captain America: Civil War e il prossimo Nonostante Sony si sia accordata con la Marvel per portarenel mondo degli Avengers (con Captain America: Civil War e il prossimo Spider-Man: Homecoming ), lo studio non ha rinunciato a sviluppare alcuni spin-off incentrati su personaggi provenienti dal mondo del Peter Parker a fumetti.

Tom Hardy sarà Venom nel film omonimo, e che Sony sta anche pensando a un film sulla Gatta Nera e Silver Sable, due personaggi femminili molto importanti nelle storie dell'Uomo Ragno. Sappiamo anche che l'intenzione era slegare questi film dall'universo Marvel Studios, ma ora sembra che la produttrice Amy Pascal abbia fatto un passo indietro, annunciando che sì, forse gli spin-off saranno almeno parzialmente legati allo Spider-Man cinematografico e che, ancora forse, Tom Holland potrebbe apparire anche in essi. Sappiamo già chenel film omonimo, e che Sony sta anche pensando a un film sulla, due personaggi femminili molto importanti nelle storie dell'Uomo Ragno. Sappiamo anche che l'intenzione era slegare questi film dall'universo Marvel Studios, ma ora sembra che la produttriceabbia fatto un passo indietro, annunciando che sì, forse gli spin-off saranno almeno parzialmente legati allo Spider-Man cinematografico e che, ancora forse,anche in essi.

“Entrambi i film saranno ambientati nel mondo che stiamo creando per Peter Parker. Ne saranno delle appendici, potrebbero avere location diverse, ma saranno comunque nello stesso mondo e connessi l'uno con l'altro”.

Dichiarazioni ambigue e confuse, per dirla tutta. Pascal le ha fatte nel corso di una video-intervista pubblicata dal sito tedesco Filmstarts, e aveva di fianco Kevin Feige, il capo dei Marvel Studios che sembrava altrettanto sorpreso. La produttrice ha senz'altro confermato che Venom, Silver Sable e la Gatta Nera popoleranno lo stesso universo narrativo, ma non ha detto chiaramente se si tratti del MCU, il Marvel Cinematic Universe. Ha però poi aggiunto che “C'è una possibilità”, che Tom Holland appaia in questi film.

È possibile che Marvel e Sony riescano a trovare un terreno comune, come già fatto per Spider-Man. Magari gli spin-off potrebbero includere Holland e fare vaghi riferimenti al MCU senza però essere narrativamente legati ad esso. D'altro canto, l'universo televisivo Marvel/Netflix già lo sta facendo: ci sono punti in comune con i film nelle storie di Daredevil e dei Defenders , ma si tratta più di strizzate d'occhio ai fan che di collegamenti veri e propri. Non resta che attendere che Venom entri in lavorazione, per capire realmente quali siano le intenzioni della Sony.