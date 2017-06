Il nuovo Spider-Man protagonista di una trilogia, parola di Tom Holland

NOTIZIE

14.06.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Lo Spider-Man di Tom Holland sarà protagonista di una trilogia di film co-prodotti da Marvel e Sony. L'attore lo ha accidentalmente rivelato nel corso di un'intervista al sito francese AlloCiné, lasciandosi sfuggire che Spider-Man: Homecoming avrà due seguiti (di cui il primo è già annunciato per luglio 2019).

“C'è ancora molto spazio di crescita per Peter Parker e Spider-Man nei prossimi due film”, ha dichiarato Holland, aggiungendo che Spider-Man: Homecoming “non è certo la fine per Spider-Man e non vedo l'ora di esplorare i modi diversi in cui potrà crescere e attraversare la pubertà”. Holland è chiarissimo nella sua rivelazione: “Sì, ci saranno Spider-Man 2 e 3. Non saranno Homecoming 2 e 3”. Quando un intervistatore gli fa notare lo scoop che ha appena rivelato, Holland risponde: “Beh, ora lo sapete. Spiacente, Marvel. Ops!”.

Non che si tratti di una rivelazione imprevedibile. Spider-Man: Homecoming è praticamente un successo annunciato e, con un sequel già programmato e la tendenza moderna a realizzare trilogie, il terzo capitolo era dato quasi per certo. Anzi, vista la giovane età di Holland, è anche possibile che Marvel e Sony non siano tanto intenzionate a fermarsi al terzo film.