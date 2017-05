The Defenders: finalmente online il trailer della nuova serie Marvel/Netflix!

NOTIZIE

Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist uniti per combattere il crimine nell'attesa serie in arrivo ad agosto

03.05.2017



Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e The Defenders, la nuova serie Marvel/Netflix che vede riuniti i quattro eroi per un'avventura che li vedrà affrontare



Iron Fist . Tutti insieme nel trailer di, la nuova serie Marvel/Netflix che vede riuniti i quattro eroi per un'avventura che li vedrà affrontare Sigourney Weaver . Ecco il trailer.

La serie, composta da otto episodi anziché i soliti tredici delle precedenti serie Netflix, debutterà il 18 agosto. Charlie Cox, Krysten Ritter, Mike Colter e Finn Jones riprendono i ruoli dei quattro eroi protagonisti. Rispettivamente Matt Murdock, avvocato cieco di Hell's Kitchen che di notte combatte il crimine nei panni di Daredevil; Jessica Jones, investigatrice privata dotata di superpoteri; Mike Colter, indistruttibile difensore di Harlem; e Danny Rand, l'immortale Iron Fist e nemico giurato della Mano.

Il resto del cast vede anche il ritorno di altri interpreti delle serie singole: immancabile, ovviamente, Rosario Dawson nei panni di Claire Temple, ma vedremo anche Elden Henson e Deborah Ann Woll nei ruoli dei due soci di Matt, Foggy Nelson e Karen Page, Elodie Yung in quello di Elektra; Scott Glenn in quello di Stick; Simone Missick nei panni di Misty Knight; Carrie-Anne Moss in quelli di Jeri Hogarth; Rachael Taylor nel ruolo di Trish Walker, migliore amica di Jessica; e infine Jessica Henwick in quello di Colleen Wing, fiamma di Danny Rand. Sigourney Weaver interpreta il villain del film, per ora noto solo come Alexandra. E gira voce che rivedremo anche il Punisher di Jon Bernthal.