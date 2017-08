Shailene Woodley si dà alla politica? "Non escludo niente!"

Pochi mesi fa l'avevamo vista 'sflarsi' dal progetto della saga di Divergent alla vigilia della sua trasformazione in prodotto televisivo, ma per Shailene Woodley sarebbe forse stato difficile vedersi costretta in un ruolo e condizionata. Soprattutto quanto a, che a quanto si apprende, potrebbero essere molto varie. Proprio in una recente intervista al New York Times, infatti, la star di Big Little Lies , è tornata a parlare del suo impegno sociale e ambientale e della possibilità di"C'è stato un momento, l'anno scorso, mentre stavo lavorando per l'elezione diin cui ho pensato 'chissà, forse mi candiderò al Congresso tra un paio d'anni' - ha dichiarato la Woodley. - E sapete cosa? Non lo escluderei. Chi lo sa,". D'altronde, se alla Casa Bianca sono approdati attori come Ronald Reagan o Donald Trump e Arnold Schwarzenegger è stato eletto Governatore della California… perché no?L'attrice, per altro, da tempo ha mostrato di esser pronta a gettarsi, come quella contro la Dakota Access Pipeline - tanto osteggiata anche da Justice League Mark Ruffalo a altri - che vide l'attivista ambientalista arrestata per violazione della proprietà privata , finendo poi per essere dichiarata colpevole del reato minore di condotta disordinata e 'condannata' a un periodo di libertà non vigilata di un anno.di anni per tentare la via della politica, a causa dei limiti d'età richiesti per entrare nella 'House of Representatives'.