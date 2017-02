Divergent perde Shailene Woodley

La saga di Divergent , passata dal grande al piccolo schermo per volere della Lionsgate dopo il flop del terzo episodio, Allegiant , ora prende una piega ancora più bizzarra e incerta. Shailene Woodley , star della serie di film, ha detto chiaro e tondo che non tornerà in, quarto capitolo che verrà trasmesso in TV e farà da pilot a un'eventuale serie ispirata all'universo dei romanzi di”, ha dichiarato l'attrice a Vanity Fair, durante la promozione della miniserie HBO Big Little Lies . E poi ha rincarato la dose: “Non ho firmato per interpretare una serie TV. Massimo rispetto per lo studio e tutti quanti sono coinvolti nel progetto, possono aver cambiato idea e voler fare qualcosa di diverso, ma non sono necessariamente interessata a fare una serie TV”.La decisione pare irrevocabile e nella dichiarazione leggiamo anche una punta di irritazione. Inevitabile, se si pensa che. Ascendant, dopo tutto, era semplicemente la parte 2 di Allegiant, terzo e ultimo romanzo della saga diviso in due sul grande schermo, come spesso si fa nel caso di questi romanzi young adult (pensiamo a The Twilight Saga: Breaking Dawn Hunger Games: Il canto della rivolta ). Una mossa azzardata nel caso di Divergent, il cui successo non era certo paragonabile a quello delle altre saghe citate. Una mossa arrogante, se vogliamo, che si è ritorta contro la Lionsgate.Ora che la protagonista ha negato la sua partecipazione, cosa ne sarà di Divergent? È difficile pensare che Lionsgate voglia girare Ascendant per la TV con un'attrice diversa. È più probabile che il progetto venga totalmente ripensato nella vena di Shadowhunters , la serie Netflix basata su The “Mortal Instruments” di Cassandra Clare, il cui primo film Città di ossa fu un fallimento al botteghino, generando una serie con un cast completamente diverso. The Divergent Series, dunque, potrebbe facilmente restare incompleta, con grande frustrazione dei fan.Fonte: Slashfilm