Il debutto alla regia del comico Jordan Peele è un thriller di rara efficacia che parla del razzismo strisciante in America. In uscita il 18 maggio

Scappa – Get Out: dieci cose da sapere sull'horror dell'anno

16.05.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Jordan Peele del duo Key & Peele. Un debutto dunque inaspettato in un genere molto diverso da quello che lo ha reso famoso. Ma ciò che Peele è riuscito a fare con questo film ha dell'incredibile: non solo ha ottenuto un ottimo successo (costato 4,5 milioni di dollari, ne ha incassati già 214 nel mondo), ma è in grado di parlare con rara efficacia dei problemi razziali che affliggono l'America, evocando anche in maniera inquietante lo spettro della schiavitù, lontana nel tempo eppure così spaventosamente vicina.

La sinossi ufficiale. Ora che Chris e la sua ragazza, Rose, sono arrivati al fatidico incontro con i suoceri, lei lo invita a trascorrere un fine settimana al nord con Missy e Dean. In un primo momento, Chris legge il comportamento eccessivamente accomodante della famiglia come un tentativo di gestire il loro imbarazzo verso il rapporto interrazziale della figlia; ma con il passare del tempo, Chris fa una serie di scoperte sempre più inquietanti, che lo portano ad una verità che non avrebbe mai potuto immaginare.

Al centro delle vicende troviamo due giovani attori di cui sentiremo molto parlare.



Al centro delle vicende troviamo due giovani attori di cui sentiremo molto parlare. Daniel Kaluuya , inglese, già visto in Black Mirror, Kick-Ass 2 e Sicario, è Chris. Allison Williams (Girls) debutta al cinema nel ruolo di Rose.

Il resto del cast. Accanto a loro troveremo Bradley Whitford e Catherine Keener nei ruoli dei genitori di Rose, Dean e Missy Armitage. Caleb Landry Jones interpreta invece il fratello di Rose, Jeremy. LilRel Howery è infine Rod Williams, migliore amico di Chris e agente della TSA (Transportation Security Administration).

Il regista. Jordan Peele è un comico televisivo, sia attore che autore di sketch soprattutto in coppia con l'inseparabile Keegan-Michael Key. Ha anche recitato con lui nella commedia Keanu, che ha anche scritto. Lo abbiamo inoltre visto in Fargo e Wet Hot American Summer: First Day of Camp.



Il produttore. C'è Jason Blum, produttore di Paranormal Activity, Sinister, Insidious e La notte del giudizio, dietro il successo di Scappa – Get Out. Il suo metodo come sempre si è rivelato vincente: basso budget, poche location (preesistenti al film), azione claustrofobica. Le radici dell'horror.

I temi. Peele ha scritto il film qualche anno fa, durante il primo mandato di Obama, quando il razzismo sembrava sconfitto. Ma la violenza contro gli afro-americani degli ultimi anni, e la nascita del movimento Black Lives Matter, hanno riportato a galla il progetto. Che intende essere una riflessione su come il razzismo sia radicato nella società americana, su come i neri spesso si sentano soffocati e incapaci di denunciare le ingiustizie che soffrono e su come l'odio razziale arrivi, a volte, da dove meno lo si aspetta.



Le riprese. Scappa – Get Out è stato girato in appena ventotto giorni in Alabama, nelle località di Fairhope e Mobile. Un cambiamento dell'ultimo minuto nel piano di lavorazione, che inizialmente prevedeva le riprese a Los Angeles. Ma Peele ha detto che questa è stata un'inaspettata benedizione: “Penso che il film sia quello che doveva essere. Credo sia un film migliore di quello che avremmo girato a Los Angeles. E una grande lezione su come si possa superare l'insormontabile”.

Fonti di ispirazione. Peele ha dichiarato di essersi ispirato a



Peele ha dichiarato di essersi ispirato a La notte dei morti viventi (1968) di Romero, che aveva un protagonista afro-americano, e a La fabbrica delle mogli (1975) di Bryan Forbes, “un film horror con una premessa satirica”.

Eddie Murphy. Peele ha anche detto di essersi ispirato a un monologo di Eddie Murphy. Durante uno dei suoi show, l'attore aveva raccontato di una volta in cui era andato a visitare i genitori di una sua ex bianca. Murphy era anche la prima scelta di Peele per il ruolo di Chris, salvo poi decidere che fosse troppo vecchio per la parte.

Il trailer.

In uscita il 18 maggio, Scappa – Get Out è distribuito in Italia da Universal Pictures.