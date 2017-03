NOTIZIE

Scappa - Get Out, il trailer del sorprendente film horror in arrivo a maggio

14.03.2017 - Autore: La redazione



Thriller che sfocia nell'horror, Scappa - Get Out è una delle prime sorprese di questa stagione cinematografica. Presentato in anteprima al Sundance Film Festival, questo primo lavoro di Jordan Peele arriverà nei cinema italiani da maggio.



Vi mostriamo a seguire il primo trailer italiano:



Questa la sinossi ufficiale del film:



In Scappa - Get Out un giovane afro-americano visita la tenuta di famiglia della sua fidanzata bianca dove si scontra con il vero motivo che si cela dietro l’invito. Ora che Chris (, già visto in Sicario) e la sua ragazza, Rose (, vista in Girls ), sono arrivati al fatidico incontro con i suoceri, lei lo invita a trascorrere un fine settimana al nord con Missy () e Dean ().

In un primo momento, Chris legge il comportamento eccessivamente accomodante della famiglia, come un tentativo di gestire il loro imbarazzo verso il rapporto interrazziale della figlia; ma con il passare del tempo, fa una serie di scoperte sempre più inquietanti, che lo portano ad una verità che non avrebbe mai potuto immaginare.



Scappa - Get Out, prodotto dalla Blumhouse di Jason Blum, arriverà nei cinema dal 18 maggio distribuito dalla Universal Pictures.