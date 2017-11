Nuove uscite al cinema: i dieci consigli di Film.it

NOTIZIE

09.11.2017 - Autore: La redazione



Il ritorno di Paolo Genovese, quello di Paddington, la sfida sul campo da tennis di Borg e McEnroe, il film che ha vinto la Palma d'oro, la prima sci-fi comedy dei Jackal e un horror che ha un titolo vincente...



Sono questi i nuovi film della settimana che affiancano il dio del tuono, il clown Pennywise, gli uragani sventati da Gerard Butler e l'ispettore interpretato da Giuseppe Battiston. Scorrete l'articolo fino in fondo per trovare la risposta a una domanda: quale è il vostro film della settimana?



Ecco i dieci consigli di Film.it:

IL RITORNO DI PAOLO GENOVESE: THE PLACE



Dimenticate i toni di Perfetti sconosciuti, The Place è nero, oscuro. E nell'oscurità cerca di trovare il suo fascino. Il nuovo film di Paolo Genovese racconta di un misterioso uomo che siede sempre allo stesso tavolo di un ristorante, pronto a esaudire i più grandi desideri di otto visitatori, in cambio di compiti da svolgere. Quanto saranno disposti a spingersi oltre i protagonisti per realizzare i loro desideri?



Hugh Grant, cattivissimo nel sequel. Paddington è ormai un celebre membro di Windsow Gardens, la comunità in cui vive con la famiglia Brown. A caccia del regalo perfetto per il centenario di zia Lucy, il nostro simpatico e buffo amico trova un raro libro pop up in un negozietto di antiquariato. Dopo avere svolto una serie di lavoretti per tentare di comprarlo, il libro sparisce misteriosamente, scatenando l'orsacchiotto e la mitica famiglia Brown sulle tracce dell'astuto ladro che l’ha trafugato.



Addio fottuti musi verdi, il primo film dei The Jackal. Leggi la recensione cliccando qui.



Ricomincio da capo, la premessa dell'horror Auguri per la tua morte, il cui titolo acchiappa all'istante chiunque cerchi tensione e spaventi: una studentessa del college rivive in continuazione il giorno del suo omicidio, dai momenti del tutto ordinari che avevano scandito l’inizio della giornata alla sua terrificante conclusione, fino a scoprire l’identità del suo assassino.



It è ancora in sala a terrorizzarvi. Il film di Andy Muschietti che porta finalmente sul grande schermo il capolavoro di Stephen King, o almeno la prima metà (per la seconda dovremo aspettare il 2019). Stavolta si tratta di un adattamento ambizioso, fedele nei toni e nell'affresco generazionale. E interpretato da un cast di attori ragazzini fantastico, che include la rivelazione Sophia Lillis, Finn Wolfhard di Stranger Things e l'ottimo Jaeden Lieberher. Bill Skarsgard interpreta il malvagio clown.

Ritorna Thor, e stavolta con lui c'è anche Hulk. Il regista neozelandese Taika Waititi ha trasformato la saga fantasy Marvel in una commedia d'azione colorata e divertente, in cui Chris Hemsworth e Mark Ruffalo la fanno da padroni, contornati da un cast che include Cate Blanchett (nel ruolo della cattiva, Hela), Tom Hiddleston (ovviamente nei panni di Loki), Tessa Thompson, Jeff Goldblum, Anthony Hopkins e Idris Elba. Con qualche cameo a sorpresa. E con la promessa di lanciare Avengers: Infinity War, il blockbuster della prossima primavera.

Finché c'è Prosecco c'è speranza, opera prima di Antonio Padoan è un giallo vero e proprio ambientato in Veneto, zona in cui il neo-ispettore interpretato da



