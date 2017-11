La recensione di Addio fottuti musi verdi: i The Jackal e la fantascienza, un’operazione riuscita a metà

Dover parlare dello sbarco al cinema deisignifica innanzitutto lottare contro un certo istinto di paternalismo. Il conflitto arriva fin da subito. Considerare il loro film con più indulgenza vista non solo l’età relativamente giovane del collettivo ma anche la difficoltà di fare un film in Italia prima dei 35 anni, oppure abbandonare la prospettivae trattarli alla pari di tanti altri cineasti alla prova dell’opera prima? Sceglieremo di comportarci da, perché così è la vita e perché dopo uno sproloquio di aggettivi come ‘choosy’, ‘bamboccioni’, ‘codardi’ rivolti alla specifica categoria da diversi politici e intellettuali di questo paese, è ora che qualcuno tenga conto delle reali condizioni di difficoltà che interessano il ‘lavoro’ artistico e non in Italia. Altrimenti saremmo fuori dal tempo se ci aspettassimo che a queste condizioni tutto ciò che sta un po’ sotto la parola ‘capolavoro’ sia da trattare come spazzatura.Intanto, nell’esordio diretto da– il cognome ha un che di macciacapatondiano – il lavoro, o meglio, l’assenza di lavoro sono i temi principali del film. Spingendo sul pedale del paradosso, la pellicola mette al centro la storia surreale di Ciro ( Ciro Priello ) un grafico precario che troverà una dimensione umana e appropriata dal punto di vista professionale – assunzione, pagamenti regolari, un ufficio che funziona in maniera efficiente – solamente nel lontano spazio. Con questa premessa già molto presente nelle loro produzioni web, i The Jackal ritrovano un certo sguardo dissacrante sul mondo della precarietà, del disagio giovanile e dell’identità napoletana. Eppure non c’è tutto ciò che ci piace dei The Jackal diin ADDIO FOTTUTI MUSI VERDI . Persistono sicuramente alcuni fattori positivi. La capacità performativa e comica di Ciro Priello e di Fabio Balsamo e uno sguardo stralunato sullache non è mai espressione di provincialismo. Al contrario il ritratto è di solida identità locale, di conoscenza, di sguardo lucidissimo sui vizi e difetti di un popolo intero. Il problema è semmai mantenere vive tutte queste qualità di base nella mescolanza con la fantascienza, con i suoi codici e con la tradizione del suo cinema. Volendo magari fare di più trainati dall’ambizione della sala buia. Purtroppo quando il film si avventura in un territorio diverso e in un campo, quello della mescolanza di generi e lo fa nel solco di quanto fatto da registi come Edgar Wright , il film non riesce sempre ad esprimersi benissimo. A Napoli tutto bene, ma in orbita un po’ meno. Gli alieni di AFMV sono di certo credibili, spaventosi e inquietanti grazie soprattutto alla bravura della costruzione del personaggio di(Roberto Zibetti), solo che quando ci troviamo anche noi sull’astronave nemica, dopo poco perdiamo la cognizione – a livello di narratività - del perché ci siamo arrivati e soprattutto del cosa succederà poi. È tutto uno scimmiottamento di citazioni, di generi, di situazioni, con un po’ di perdita di tono dell’intero film. Tuttavia ADFMV è un film che va visto certamente e al quale non possiamo di certo rimproverare di voler diventare grande mascherandosi un po’ dietro le spalle larghe dei padri artistici.Perché è una buona prova, a tratti originale, che strappa più di una risata sincera e che anche quando ‘copia’, lo fa benissimo. Viene però anche naturale chiedersi: davvero il cinema deve per forza essere la naturale continuazione dei videomaker più ‘forti’ e talentuosi della scena? Perché questo film comunque riuscito dimostra anche che quando i The Jackal rimangono sulla Terra, sanno fare meglio, almeno per ora. Non fa niente, cresceranno. Hanno il tempo e anche il carattere giusto per farlo.