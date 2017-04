Maggio al cinema: cinque film da non perdere 

A maggio arriva una nuova carica di film e pellicole assolutamente da vedere al cinema nel profondo della sala buia. Oltre all’atteso ritorno della saga di Alien in Alien: Covenant e al ritorno di Francesco Bruni alla regia con, abbiamo scelto altri 3 film da tenere d’occhio tra le tante proposte del circuito audiovisivo e pescando in diversi generi: dalla commedia all’horror, passando per il fantasy.Tuttavia prima di cominciare a navigare attraverso la nostra guida, è opportuno ricordare due pellicole che usciranno il prossimo mese e che non hanno trovato posto nell’elenco. Si tratta del quinto film del franchise(24 maggio) diretto dal duo di registi norvegesi Joachim Rønning e Espen Sandberg con protagonisti gli attori Johnny Depp Javier Bardem e il film d’avventura(10 maggio) di Guy Ritchie con protagonista Charlie Hunnam.

(5 maggio). Il terzo film di Alien diretto da Ridley Scott dopo Alien (1979) e Prometheus (2012) ed è una delle pellicole più attese di questo mese. All’interno dell’universo di Scott e relativo al filone Alien,si configura come sequel del precedente Prometheus. A fare da collegamento tra i due film è soprattutto il personaggio interpretato da Micheal Fassbender in Prometheus che nel film aveva il nome di David, un androide membro della nave Prometheus, e che in Covenant interpreta il doppio ruolo di David e di Walter, un androide avanzato con le stesse sembianze di David e parte del secondo equipaggio di esplorazione dell’universo abitabile per gli umani della nave Covenant. In Covenant una nuova spedizione arriva sul pianeta già visitato dalla spedizione Prometheus e ritrova i resti della precedente missione spaziale. Nel cast di Covenant ritornano gli attori Fassbender, Noomi Rapace , Guy Pearce, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride e Demián Bichir.