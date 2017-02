Logan e tutti gli altri spot del Super Bowl 2017

NOTIZIE

06.02.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Uscita: 1 marzo. Distributore: 20th Century Fox. Il mutante artigliato di Hugh Jackman torna nella sua terza avventura solista, ambientata in un vicino futuro (il 2029) in cui Wolverine è uno dei pochi mutanti rimasti. Con l'aiuto di un anziano e malata Charles Xavier (Patrick Stewart), dovrà difendere Laura Kinney (Dafne Keen), una giovane mutante dotata di poteri molto simili ai suoi, da una malvagia organizzazione che ne vorrebbe studiare il DNA. Inizia così un road movie che porterà Logan e Xavier al confine col Canada, nel tentativo di salvare la vita della loro protetta. Alla regia troviamo ancora una volta James Mangold (Wolverine – L'immortale).

Uscita: 25 aprile. Distributore: Walt Disney. Torna la squadra di supereroi spaziali della Marvel, composta da Peter Quill alias Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Drax (Dave Bautista), Rocket (Bradley Cooper) e Baby Groot (Vin Diesel), con l'aggiunta del mercenario Yondu (Michael Rooker), di Nebula (Karen Gillan) e Mantis (Pom Klementieff). Stavolta, il film, scritto e diretto ancora da James Gunn, sarà incentrato sulla ricerca delle origini di Peter Quill, che scopre di essere figlio dell'antichissima entità nota come Ego, il pianeta vivente, interpretato da Kurt Russell.

Uscita: 13 aprile. Distributore: Universal Pictures. Dom Toretto (Vin Diesel) sembra aver rinnegato la sua famiglia adottiva per passare dalla parte dei cattivi, irretito dalla misteriosa Cipher (Charlize Theron). Alla sua squadra toccherà stringere un'alleanza con il cattivo dell'episodio precedente, Deckard Shaw (Jason Statham) e viaggiare dalle coste di Cuba alle strade di New York e fino alle distese ghiacciate del Mare di Barents, pur di fermare Toretto e portarlo sulla via della redenzione.