Stranger Things: ecco lo spot della stagione 2 mostrato al Super Bowl

Ecco le prime immagini in movimento da Stranger Things 2 nello spot mandato in onda durante il Super Bowl americano.La città di Hawkins e il mondo intero stanno per finire sottosopra, o almeno questo è quello che ci suggerisce questo primo trailer della seconda stagione di Stranger Things. La serie Netflix, che ha appena incassato un premio della Screen Actors Guild per il miglior cast televisivo, tornerà quest'anno intorno a Halloween con nove nuovi episodi. Al cast originale, composto da, si aggiungono le icone anni '80 Sean Astin (nel ruolo del nuovo compagno di Joyce Byers, il personaggio della Ryder) e Paul Reiser Il trailer conferma che la trama legata al “Sottosopra”, il mondo parallelo popolato da mostri che i nostri eroi hanno scoperto nella prima stagione, non è ancora conclusa. Anzi, sembra anche suggerire che da esso arriveranno mostri ben più grandi e spaventosi. Ora non resta che attendere l'annuncio ufficiale della data.