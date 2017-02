Transformers - L'ultimo cavaliere: lo spot ufficiale e i primi dettagli sulla trama

Di sei mesi in sei mesi si avanza verso lo svelamento dell'ultimo atto del franchise Transformers di Dopo il titolo ufficiale e il primo trailer di quello che viene definito come "un capitolo finale e un nuovo inizio", oggi abbiamo la possibilità di vedereche presenterà ulteriormente il film in occasione delprossimo. Di seguito il video, che accompagna le interessanti rivelazioni dello stesso regista e creatore sulla trama didirettamente dalla celebre 'Writers' Room' dalla quale ogni volta escono le nuove creature della saga iniziata nel 2007."Vivo con questo franchise da più di dieci anni. Per L'ultimo cavaliere abbiamo appositamente costituito un gruppo di autori per espandere la nostra mitologia, integrandola nei nostri film in un modo del tutto nuovo - ha dichiarato Michael Bay . - Ogni film sarà interconnesso". Una promessa importante, da un autore che non ha mai fatto di modestia e misuro dei punti di forza, anzi. E che sembra rilanciare, soprattutto leggendo l'accenno di trama appena diffuso e che recita così: "Le prede diventeranno eroi. Gli eroi diventeranno malvagi. Solo un mondo sopravviverà: il loro, o il nostro"Un ritorno alle radici del mito, quindi, ma anche un tentativo di rinsaldare un Universo che a tratti abbiamo sentito (e visto) 'scricchiolare' Si torna a parlare esplicitamente di eroi. E ad anticipare una guerra, nella quale dovremo fare a meno del leggendario Optimus Prime e risalire alle origini dei tempi per scoprire quale segreto nascondano.La responsabilità di questo sarà tutta sulle spalle - più o meno solide - di Cade Yeager ( Mark Wahlberg ),, di un Lord inglese ( Sir Anthony Hopkins ) e un professore di Oxford ( Laura Haddock ), insieme al tenente colonnello Lennox (Josh Duhamel), Robert Epps (Tyrese Gibson), Joshua Joyce (Stanley Tucci), Desi (Jerrod Carmichael) e la Izabella di Isabela Moner… Con Liam Carrigan (Once Upon a Time) a interpretare un epocale Re Artù.E, ovviamente, nelle penne dei componenti della suddetta Writer's Room : Akiva Goldsman (A Beautiful Mind), Art Marcum & Matt Holloway (Iron Man), Ken Nolan (Black Hawk Down), Zak Penn (Ready Player One), Lindsey Beer (Barbie), Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider), Christina Hodson (autore dello), Steven DeKnight (Daredevil, Smallville), Jeff Pinkner (The Amazing Spider-Man 2, Lost), Andrew Barrer & Gabriel Ferrari (Ant-Man).