Logan: confermata una scena dopo i titoli di coda nell'ultimo film di Wolverine

A quanto pare, 20th Century Fox avrebbe aggiunto, senza clamore, del minutaggio al film dopo la presentazione a Berlino, e quel minutaggio sarebbe proprio la breve scena post-crediti. Ma su cosa sia incentrata nessuno per ora lo sa, tanto più che Jackman, nel corso di una recente intervista a Fandango, ha confermato per l'ennesima volta di non avere intenzione di tornare al ruolo, nonostanteabbia fatto sapere di sognare. “Per me si chiude qui. Forse il tempismo è pessimo perché amo Ryan Reynolds e Deadpool, ma sapevo che per me era l'ultima volta e non sarei riuscito a fare questo film se avessi avuto dubbi al riguardo. Ho rotto le scatole a molta gente con questo film perché era davvero importante per me. Quando ho chiesto a James Mangold di dirigerlo, gli ho detto: non so se riuscirò a farlo. A meno che non sia esattamente quello che voglio, preferisco non farlo. Non potrei convivere con questa idea”.