Le iene compie 25 anni: ecco 33 cose che non sapevate sul primo grande film di Quentin Tarantino

La storia di un gruppo di criminali che organizzano una rapina. Protagonisti che non si conoscono tra di loro. Non conoscono nemmeno i loro nomi, protetti dietro pseudonimi "colorati". Il colpo di Mr. White, Mr. Orange, Mr. Blonde, Mr. Pink, Mr. Blue e Mr. Brown diventa un bagno di sangue, e arriva per direttissima sulle vette del grande cinema di rapina. Più volte Tarantino ci ha stupito con il suo lavoro, ma Le iene rimane il suo film più potente, la prima grande esplosione del suo talento. Un film che venticinque anni dopo non è invecchiato di un giorno. Lo abbiamo "passato al microscopio": ve lo ripresentiamo oggi attraverso una serie di scatti e tante curiosità. Era la sera del 21 gennaio 1992, una serata leggendaria al Sundance Film Festival dove Le iene veniva proiettato in prima mondiale. Un piccolo film che da lì a poco sarebbe diventato il cult che ha lanciato la carriera dell'allora sconosciuto Quentin Tarantino La storia di un gruppo di criminali che organizzano una rapina. Protagonisti che non si conoscono tra di loro. Non conoscono nemmeno i loro nomi, protetti dietro pseudonimi "colorati". Il colpo didiventa un bagno di sangue, e arriva per direttissima sulle vette del grande cinema di rapina.. Un film che venticinque anni dopo non è invecchiato di un giorno. Lo abbiamo "passato al microscopio": ve lo ripresentiamo oggi attraverso una serie di scatti e tante curiosità.

- Il film è stato presentato all'interno del circuito festivaliero prima di arrivare nelle sale americane e internazionali. Dopo Sundance c'è stato Cannes e successivamente il Noir in Festival italiano. Il film è stato anche proiettato al Festival di Toronto. E' arrivato nei cinema italiani nell'ottobre del 1992.

Le iene è costato appena un milione e duecentomila dollari, un budget molto ridotto, considerati i nomi coinvolti nel progetto. Agli attori è stato chiesto di usare il loro guardaroba per alcune sequenze del film. Un esempio perfetto è l'abbigliamento da palestra del personaggio di Chris Penn. Le giacche nere che vediamo nella maggior parte delle scene sono state donate gratuitamente da stilisti che amano il Crime Drama americano.



- Nel 2009 Quentin Tarantino ha dichiarato alla BBC di essere orgoglioso del fatto che Le iene sia ricordato sempre come "uno dei migliori film sulle rapine"... nonostante allo spettatore non venga mai mostrato nemmeno un secondo della rapina alla gioielleria organizzata dai protagonisti!



- Il regista ha confermato di non aver mai girato la scena della rapina principalmente per ragioni di budget. Mentre lavorava al film, però, si è accorto che l'assenza di quella scena avrebbe contribuito a un aumento di tensione e ambiguità all'interno della storia.

CANI DA RAPINA



- Alla fine degli anni Ottanta Quentin Tarantino lavorava come commesso in una videoteca di Manhattan Beach. Aveva un sogno: girare Le iene con soli trentamila dollari, ingaggiando i suoi amici come protagonisti. Tutto è cambiato quando il produttore Lawrence Bender ha mostrato il copione al suo insegnante di recitazione, il quale lo ha mostrato alla moglie che a sua volta lo ha fatto leggere a Harvey Keitel. E' stato proprio Keitel l'elemento fondamentale: la sceneggiatura gli era piaciuta così tanto che ha deciso di co-produrre il film. E' anche merito suo se oggi Tarantino è uno dei grandi nomi del cinema made in USA.



- Le iene è stato distribuito negli USA senza alcuna campagna promozionale. Non è andato bene al box office americano, dove ha comunque recuperato i costi e guadagnato poco più di due milioni di dollari.Il film ha invece avuto successo sui mercati internazionali, dove è diventato velocemente un cult.

- Il numero totale di morti che si conta nel film è pari a diciassette. Quattro impiegati della gioielleria, cinque dei sei criminali (tutti tranne Mr. Pink), il loro capo Joe Cabot, suo figlio Eddie il bello, il poliziotto Marvin Nash, due agenti che uccisi da Mr. Pink nella sequenza della fuga, la donna uccisa da Mr. Orange e la giovane ragazza, cliente della gioielleria, uccisa da Mr. Blonde. .

- Le iene è stato più volte trasformato in una pièce teatrale. Uno di questi adattamenti è stato interpretato da un giovanissimo Michael Fassbender , all'epoca diciottenne nei panni di Mr. Pink.



- Harvey Keitel aveva cinquantatre anni nel 1992 quando Le iene è uscito nei cinema. Ne ha compiuti settantasette lo scorso maggio. Nel corso della sua carriera ha lavorato per tre volte con Quentin Tarantino. Oltre a Le iene lo ricordiamo anche nei panni di Mr. Wolf in



- Harvey Keitel aveva cinquantatre anni nel 1992 quando Le iene è uscito nei cinema. Ne ha compiuti settantasette lo scorso maggio. Nel corso della sua carriera ha lavorato per tre volte con Quentin Tarantino. Oltre a Le iene lo ricordiamo anche nei panni di Mr. Wolf in Pulp Fiction e in quelli del reverendo Jacob Fuller in Dal tramonto all'alba. Keitel, Tim Roth e Steve Buscemi hanno anche interpretato tre ruoli in Pulp Fiction. In quel film però non li vediamo mai recitare insieme.

MR. BLONDE



- Kirk Baltz e quest'ultimo continuava a improvvisare battute per fermare la tortura. A un certo punto il poliziotto dice: "ti prego, ho un figlio piccolo!". In quel momento Madsen si è bloccato: anche lui da poco era diventato papà e il pensiero di strappare via un padre a un bambino gli ha quasi impedito di ultimare la scena.



- In alcune versioni del film possiamo sentire la voce di Tarantino dietro la macchina da presa che rimprovera l'attore per essersi bloccato e urla: "oh, no no!".

- Michael Madsen ha avuto parecchie difficoltà quando ha interpretato la scena della tortura del poliziotto. L'attore doveva ripetutamente colpire il collega Kirk Baltz e quest'ultimo continuava a improvvisare battute per fermare la tortura. A un certo punto il poliziotto dice: "ti prego, ho un figlio piccolo!". In quel momento Madsen si è bloccato: anche lui da poco era diventato papà e il pensiero di strappare via un padre a un bambino gli ha quasi impedito di ultimare la scena.

- In alcune versioni del film possiamo sentire la voce di Tarantino dietro la macchina da presa che rimprovera l'attore per essersi bloccato e urla: "oh, no no!".

EDDIE IL BELLO



- Chris Penn, fratello di Sean Penn, interpreta il ruolo di Eddie il bello, figlio del gangster capo, Joe Cabot. Penn ha lasciato il segno nel cinema interpretando una manciata di ruoli: lo ricordiamo anche straordinario in Fratelli di Abel Ferrara. E' morto d'infarto nel 2006. Aveva solo 40 anni.

MR. BLONDE IERI E OGGI



- Michael Madsen aveva trentaquattro anni quando Le iene è uscito nei cinema. Ne ha compiuti cinquantotto lo scorso settembre. L'attore è tornato a lavorare con Quentin Tarantino anche nei due Kill Bill e più recentemente in The Hateful Eight.

TARANTINO E I "TRUNK SHOT"



- La foto in alto mostra una delle inquadrature più amate da Quentin Tarantino: i protagonisti ripresi dall'interno di un bagagliaio. Succede più volte nel cinema del regista: ricordiamo la stessa inquadratura anche in Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill e A prova di morte.

I FRATELLI VEGA



- All'interno dell'universo tarantiniano: Vincent Vega (il personaggio di John Travolta in Pulp Fiction) e Vic Vega (Michael Madsen ne Le iene) sono fratelli. Questo è certo perché tra i progetti mai realizzati da Tarantino c'era anche un ipotetico film intitolato The Vega Brothers. Il regista ha più volte rimandato il film: alla fine gli attori erano troppo vecchi per riprendere i loro ruoli.

MR. ORANGE



- Tarantino ha voluto Tim Roth nei panni di Mr. Orange dopo averlo visto nel film Vincent & Theo di Robert Altman. In quel film ha interpretato Vincent Van Gogh.

- La leggenda narra che Tim Roth avrebbe chiesto al regista di non fare un provino tradizionale. Quello che ha fatto, invece, è stato uscire con lui e Harvey Keitel e leggere le battute una volta ubriaco.

- La donna che spara a Mr. Orange è interpretata dalla "dialect coach" di Tim Roth. L'attore londinese, ha infatti recitato con l'accento americano e si è servito dell'aiuto di una persona. E' stato lo stesso Roth a persuadere Tarantino e fargli ingaggiare la donna che sul lavoro era stata "troppo dura con lui".

- Sul set del film c'era sempre un paramedico pronto a tenere d'occhio la quantita di sangue che Mr. Orange perde dallo stomaco. Il suo compito era fare in modo che tutto fosse credibile, e dunque occuparsi di una faccenda in particolare: quanto sangue si può perdere prima di morire?

MR. ORANGE IERI E OGGI



- Tim Roth aveva trent'anni quando ha interpretato Le iene. Ne ha compiuti cinquantacinque a maggio.



- Tim Roth aveva trent'anni quando ha interpretato Le iene. Ne ha compiuti cinquantacinque a maggio. Film.it lo ha intervistato a Cannes e in quell'occasione ha dichiarato: "Nella mia carriera ho fatto anche film di merda. Per come la vedo io, il mio lavoro consiste nel rimandare costantemente la disoccupazione. Ecco perché a volte faccio film veramente brutti. Devo farli. A volte però alcuni vengono proprio bene".

MR. PINK



- Mr. Pink è l'unico dei protagonisti che riesce a rimanere in vita. Alla fine quando scappa dal magazzino si sentono spari in sottofondo. Se prestiamo attenzione alle urla nella versione originale sentiremo anche la parola "give up" e cioè "arrenditi" pronunciata dagli agenti di polizia che circondano il posto.



- Buscemi ha soffiato il ruolo di Pink allo stesso Tarantino, che inizialmente si era autoingaggiato per interpretare il personaggio. L'attore ha convinto il regista nel momento del provino.



- Mr. Pink è l'unico dei protagonisti che riesce a rimanere in vita. Alla fine quando scappa dal magazzino si sentono spari in sottofondo. Se prestiamo attenzione alle urla nella versione originale sentiremo anche la parola "give up" e cioè "arrenditi" pronunciata dagli agenti di polizia che circondano il posto.

- Buscemi ha soffiato il ruolo di Pink allo stesso Tarantino, che inizialmente si era autoingaggiato per interpretare il personaggio. L'attore ha convinto il regista nel momento del provino.

- All'epoca Steve Buscemi aveva trentacinque anni. Ne ha compiuti cinquantanove lo scorso dicembre. Quello di Mr. Pink è uno dei suoi ruoli più celebri. Negli ultimi anni lo ricordiamo anche nei panni di Nucky Thompson, protagonista della serie Boardwalk Empire.

LIKE A VIRGIN



- La prima scena del film è quella del monologo su Like a Virgin, la celebre canzone di Madonna. Dopo aver visto il film, la star della musica ha inviato a Tarantino una copia dell'album Erotica con una dedica: "A Quentin. Quest'album non parla del ca**o, parla invece dell'amore. Madonna".



- Sia Le iene, sia Pulp Fiction si aprono con una scena prologo che si svolge all'interno di un diner. In entrambe le scene è presente Tim Roth.

SUL SET CON QUENTIN TARANTINO



- Uno scatto di Tarantino e Keitel sul set. Il regista ha la testa sporca di sangue: era il giorno in cui il suo personaggio doveva morire. Tarantino si riserva sempre un'apparizione nei suoi film.

SUL SET CON QUENTIN TARANTINO - PARTE II



- Un altro scatto dal set: Tarantino dirige Tim Roth nella sequenza in cui scopriamo chi è veramente Mr. Orange

SUL SET CON QUENTIN TARANTINO - PARTE III



- Tarantino dirige Keitel sul set de Le iene: il magazzino dove il film è quasi interamente ambientato era in realtà una camera mortuaria.



- Tarantino dirige Keitel sul set de Le iene: il magazzino dove il film è quasi interamente ambientato era in realtà una camera mortuaria.

- Tra gli attori che hanno cercato di entare nel cast c'è stato anche George Clooney, alla fine non ingaggiato perché poco convincente nel gioco di squadra con gli altri protagonisti.

- Quentin Tarantino aveva appena ventotto anni quando ha diretto Le iene. Ne compirà cinquantaquattro a marzo.- Il poster italiano del film. Le iene è uscito in Italia nell'ottobre del 1992.