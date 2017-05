La mummia: 25 cose da sapere sull'atteso action horror con Tom Cruise

NOTIZIE

12.05.2017 - Autore: La redazione



Sofia Boutella è la mummia. All'inizio del film il personaggio interpretato da Tom Cruise trova il sarcofago liberando la principessa Ahmanet e tutto il risentimento che il suo spirito ha covato per secoli. La Boutella è una ballerina, modella e attrice algerina che abbiamo già visto sullo schermo come cattiva in Kingsman (era il braccio destro di Samuel L. Jackson) e più recentemente in Star Trek: Beyond, dove interpretava Jaylah, alleata dei buoni. La Boutella ha compiuto 35 anni lo scorso 3 aprile. è la mummia. All'inizio del film il personaggio interpretato da Tom Cruise trova il sarcofago liberando la principessae tutto il risentimento che il suo spirito ha covato per secoli. La Boutella è una ballerina, modella e attrice algerina che abbiamo già visto sullo schermo come cattiva in(era il braccio destro di Samuel L. Jackson) e più recentemente in, dove interpretavaalleata dei buoni. La Boutella ha compiuto 35 anni lo scorso 3 aprile.

- Ci sono voluti 24 screentest per trovare il look perfetto della mummia ed evitare i cliché. Ogni giorno sul set Sofia Boutella si sottoponeva a sei ore di make up.



- Sofia Boutella è la prima mummia donna dell'Universal Monsters. Prima di lei l'attrice Zita Johann ha comunque interpretato una principessa tornata dal mondo dei morti nel classico con Boris Karloff del 1932.



- Tom Cruise nei panni di Nick Morton, soldato specializzato in traffici di reperti storici. "Interpreto un personaggio divertente - ha detto l'attore ai microfoni di Total Film - E' un ladro, uno che vende al mercato nero diversi tipi di reliquie"



- La mummia non rappresenta un debutto di Cruise all'interno dell'horror. Nel 1994 l'attore ha interpretato Lestat in



- Nel 1999 Stephen Sommers aveva seriamente considerato Cruise per il ruolo da protagonista ne nei panni di, soldato specializzato in traffici di reperti storici. "Interpreto un personaggio divertente - ha detto l'attore ai microfoni di Total Film - E' un ladro, uno che vende al mercato nero diversi tipi di reliquie"- La mummia non rappresenta un debutto di Cruise all'interno dell'horror. Nel 1994 l'attore ha interpretato Lestat in Intervista col vampiro , di Neil Jordan. Ciononostante ha scelto di interpretare il ruolo da protagonista ne La mummia per spiazzare il suo pubblico: "Non si aspettano di vedermi in film come questo".- Nel 1999 Stephen Sommers aveva seriamente considerato Cruise per il ruolo da protagonista ne La mummia . alla fine il regista ha affidato il ruolo a Brendan Fraser.



- Jennifer Halsey, alleata di Cruise nel film. "Tocca a lei proteggere gli oggetti preziosi che trova nelle zone di guerra - ha detto l'attrice - Il personaggio di Cruise è specializzato nel rubare questi reperti e io vengo trascinata da lui nell'avventura". E' stato rivelato che la Wallis e Cruise avranno un rapporto di odio e amore nel film.



- L'inglese Wallis, classe 1984, ha interpretato un ruolo nella serie I Tudor e in Peaky Blinders. Più recentemente l'abbiamo vista al fianco di Armie Hammer nel sorprendente



- L'attrice è attualmente sugli schermi con King Arthur: Il potere della spada, dove la vediamo nei panni di Maggie, un personaggio vicino al cattivo interpretato da Jude Law. Annabelle Wallis nei panni dell'archeologa, alleata di Cruise nel film. "Tocca a lei proteggere gli oggetti preziosi che trova nelle zone di guerra - ha detto l'attrice - Il personaggio di Cruise è specializzato nel rubare questi reperti e io vengo trascinata da lui nell'avventura". E' stato rivelato che la Wallis e Cruise avranno un rapporto di odio e amore nel film.- L'inglese Wallis, classe 1984, ha interpretato un ruolo nella seriee in. Più recentemente l'abbiamo vista al fianco di Armie Hammer nel sorprendente Mine , diretto da Fabio Guaglione e Fabio Resinaro.- L'attrice è attualmente sugli schermi con, dove la vediamo nei panni di Maggie, un personaggio vicino al cattivo interpretato da Jude Law. Leggi la recensione



- La mummia è ufficialmente il primo film che resusciterà i mostri della Universal Pictures. Lo studio sta già lavorando anche a La moglie di Frankenstein, un ruolo proposto ad Angelina Jolie. Javier Bardem è attualmente considerato per interpretare il ruolo della Creatura di



- Il film è diretto da Mission: Impossible 3 e dei due Star Trek di J.J. Abrams. Kurtzman ha diretto un film nel 2008: il dramma Una famiglia all'improvviso con Chris Pine e Elizabeth Banks.



- Le riprese del film sono iniziate il 3 aprile 2016 a Oxford. E sono continuate in Namibia fino al 13 agosto 2016. Il film arriverà nei cinema esattamente 85 anni dopo l'uscita del - La mummia è ufficialmente il primo film che resusciterà i mostri della Universal Pictures. Lo studio sta già lavorando anche a L'uomo invisibile con Johnny Depp L'uomo lupo con Dwayne Johnson . Tra i progetti considerati c'è anche, un ruolo proposto ad Angelina Jolie. Javier Bardem è attualmente considerato per interpretare il ruolo della Creatura di Frankenstein in uno dei capitoli futuri della saga - Il film è diretto da Alex Kurtzman , già sceneggiatore di film comee dei duedi J.J. Abrams. Kurtzman ha diretto un film nel 2008: il drammacon Chris Pine e Elizabeth Banks.- Le riprese del film sono iniziate il 3 aprile 2016 a Oxford. E sono continuate in Namibia fino al 13 agosto 2016. Il film arriverà nei cinema esattamente 85 anni dopo l'uscita del classico del 1932



- La sequenza girata "a gravità zero" mostra un disastro aereo in cui Cruise salva la vita alla Wallis. Ma muore nello schianto (per poi tornare in vita grazie ai poteri della mummia). Ci sono voluti 64 ciak e due giorni per realizzare la scena.



- La sequenza è stata girata sopra uno di quegli aeroplani che permettono di volare così in alto da ottenere l'effetto gravità zero. L'intera troupe, eccetto i due attori, ha avuto nausee forti sul set.



- Ha detto Cruise: "Non si possono far prove per sequenze del genere. sei a gravità zero e capisci come fare solo ciak dopo ciak. Ecco perché la scena è molto spontanea".



- E' interessante notare che Cruise non interpreterà l'eroe tutto di un pezzo, ma un personaggio a tratti egoista e a tratti codardo. Dinamiche che ha esplorato un paio di anni fa nel brillante - La sequenza girata "a gravità zero" mostra un disastro aereo in cui Cruise salva la vita alla Wallis. Ma muore nello schianto (per poi tornare in vita grazie ai poteri della mummia). Ci sono voluti 64 ciak e due giorni per realizzare la scena.- La sequenza è stata girata sopra uno di quegli aeroplani che permettono di volare così in alto da ottenere l'effetto gravità zero. L'intera troupe, eccetto i due attori, ha avuto nausee forti sul set.- Ha detto Cruise: "Non si possono far prove per sequenze del genere. sei a gravità zero e capisci come fare solo ciak dopo ciak. Ecco perché la scena è molto spontanea".- E' interessante notare che Cruise non interpreterà l'eroe tutto di un pezzo, ma un personaggio a tratti egoista e a tratti codardo. Dinamiche che ha esplorato un paio di anni fa nel brillante Edge of Tomorrow



- Il film è stato inizialmente offerto Len Wiseman, era il 2013. Il regista di Underworld si è poi ritirato dall'incarico a causa di divergenze creative con la produzione.



- La scena a gravità zero non è l'unica sequenza spettacolare del film. In un altro momento vediamo Cruise travolto dalla sabbia scatenata dalla mummia: lo ritroveremo all'interno di uno di quegli autobus inglesi a due piani che viene rivoltato e trascinato per strada. "Gran parte della scena è vera" - ha detto il regista.



- Gli occhi della mummia si sdoppiano in una scena del film, una cosa che succederà anche a Tom Cruise, nuovo "veicolo" attraverso il quale l'ex principessa pianificherà la sua vendetta.



- La mummia segna la prima collaborazione tra



- Crowe interpreta il ruolo del Dr. Jekyll alleato e allo stesso tempo nemico dei protagonisti. Si tratta di un ruolo di supporto e di un personaggio che potrebbe in futuro tornare in altri film all'interno dell'universo dei mostri. Una delle sequenze più attese del film mostra Crowe e Cruise combattere uno contro l'altro a mani nude. - La mummia segna la prima collaborazione tra Russel Crowe e Tom Cruise. Da anni i due attori volevano lavorare insieme.- Crowe interpreta il ruolo del Dr. Jekyll alleato e allo stesso tempo nemico dei protagonisti. Si tratta di un ruolo di supporto e di un personaggio che potrebbe in futuro tornare in altri film all'interno dell'universo dei mostri. Una delle sequenze più attese del film mostra Crowe e Cruise combattere uno contro l'altro a mani nude.



- I realizzatori hanno pensato anche a Javier Bardem, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy ed Eddie Redmayne per il ruolo di Jekyll.



- Tom Cruise e Jake Johnson in una scena all'inizio de La mummia. Johnson è celebre per il ruolo di Nick Miller nella serie sergente Vail, braccio destro di Cruise nelle sue missioni alla ricerca di reperti storici.



- Ha detto Johnson: "All'inizio li vediamo scendere all'interno di una tomba e liberare la mummia. Il mio personaggio viene morso da un ragno quando si trova laggiù... è l'inizio della maledizione". - Tom Cruise ein una scena all'inizio de La mummia. Johnson è celebre per il ruolo di Nick Miller nella serie New Girl . Nel film lo vediamo interpretare il, braccio destro di Cruise nelle sue missioni alla ricerca di reperti storici.- Ha detto Johnson: "All'inizio li vediamo scendere all'interno di una tomba e liberare la mummia. Il mio personaggio viene morso da un ragno quando si trova laggiù... è l'inizio della maledizione".



- All'inizio del film assistiamo a una scena d'azione spettacolare: i due soldati fuggono sul tetto di un palazzo che viene distrutto. Ci sono voluti tre ciak per realizzare quella scena con la struttura che tutte le volte veniva riassemblata. Ha detto Johnson: "Era tutto vero. Il più grande consiglio avuto dallo stunt coordinator è stato: 'Non cadere giù dal tetto!'".