King Arthur: Il potere della spada - La recensione del nuovo film d'avventura di Guy Ritchie

11.05.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Lo schermo si illumina e in un battibaleno un gigantesco elefante, perfino più grande di quelli usati da Peter Jackson ne Il signore degli Anelli, si scatena in una distruzione totale a 360 gradi. L'inquadratura si allarga e gli elefanti si moltiplicano. Tutti pronti ad avanzare verso Camelot. Sono appena passati 75 secondi dall'inizio di King Arthur: Il potere della spada e ci troviamo subito davanti a un blockbuster che punta su una forte componente catastrofica, fantasy ed epica. A controbilanciare il massiccio uso di effetti speciali digitali arrivano immediatamente



fast forward usando il suo solito montaggio adrenalinico e sintetizzando in maniera brillante due decenni nel giro di due minuti. Una mossa, quella del regista, che conosciamo bene all'interno del suo cinema ma il cui effetto ancora una volta ci sorprende.





Questo prologo è l'invito di Guy Ritchie verso un nuovo modo di raccontare una storia che chiunque conosce. Ed è l'unico modo di resusciare il mito di Re Artù se lo si vuol fare all'interno di un blockbuster che potrebbe dare inizio a un nuovo franchise. Un reboot che arriva tredici anni dopo il fiasco di Antoine Fuqua con Clive Owen e Keira Knightley , un'avventura storica più interessante sulla carta che nell'esecuzione (frutto di una grossa lite tra il regista e il produttore Jerry Bruckheimer che si impose sul controllo creativo). Ritchie preme il tastousando il suo solito montaggio adrenalinico e sintetizzando in maniera brillante due decenni nel giro di due minuti. Una mossa, quella del regista, che conosciamo bene all'interno del suo cinema ma il cui effetto ancora una volta ci sorprende.





Finché siamo sul "pianeta Ritchie" allora tutto va per il meglio. Quel pianeta però a tratti scende a patti con gli obblighi della origin story e con alcune "fermate narrative" inevitabili quando si raccontano gli inizi dell'eroe. A quel punto il ritmo rallenta e il film non mantiene gli standard iniziali: è come se sentissimo lo sforzo di Ritchie mentre cerca di portare questo eroe nel ventunesimo secolo, appesantito però dall'obbligo di onorare la tradizione "arturiana". Anche l'uso massiccio degli effetti speciali digitali si appesantisce, sono troppi nel gran finale che vede Arthur contro Jude Law. Troppi e non del tutto convincenti: sembra quasi di essere tornati indietro di dieci anni ai tempi di Spider-Man e Matrix Reloaded. Ritchie ha più il controllo dall'alto, nel prodotto finale, ma qualcosa gli sfugge nello specifico. Finché si tiene stretto il suo humour le cose vanno per il meglio.



Per gran parte del primo atto si ha la sensazione di avere a che fare con personaggi che sembrano usciti da Snatch : ecco l'Arthur interpretato da Charlie Hunnam , un ladruncolo cresciuto in un bordello e allevato da un gruppo di prostitute. Fa sorridere vederlo sotto interrogatorio insieme ai suoi amici, mentre cerca di divincolarsi dalle domande dei cavalieri del re a proposito di presunti traffici illegali all'interno del regno. Il personaggio ha già la stoffa per diventare un vero uomo, coraggioso e leale. Per trasformarsi nell'eletto dovrà però avere la forza di affrontare i suoi demoni. La storia dunque non cambia, ma la macchina da presa vola dentro e fuori Camelot attraverso paesaggi la cui bellezza rimane scolpita sui nostri occhi e procedendo sulle note di musiche che pompano allo stesso tempo epica e adrenalina.



Due sono le trovate narrative vincenti: l'origine della roccia dalla quale Arthur sfila Excalibur e il fatto che la suddetta spada prenda il controllo sul suo cavaliere e non viceversa. Tutte le volte che l'eroe la impugna, lo vediamo come posseduto da una forza che lo rende invincibile. La parte più interessante arriva nel finale in cui abbiamo un assaggio del sovrano che Hunnam potrebbe incarnare nei sequel. Lui e i suoi cavalieri così tonti che non capiscono cosa sia una tavola rotonda (è una delle risate più forti del film): un manipolo di personaggi che sarebbe curioso seguire in futuro. Deciderà il box office.