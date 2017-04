La mummia: il nuovo trailer svela una maledizione su Tom Cruise

NOTIZIE

03.04.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



set pieces, sequenze enormi che giocano costantemente al rilancio dell'azione. "(La mummia) Non si fermerà finché non avrà trasformato il nostro mondo nel suo" - afferma il Dottor Jekyll interpretato da Il trailer mostra dunque le origini del personaggio che dà il titolo al film e ne anticipa lo spettacolo, rivelando una potente e divertente giostra di, sequenze enormi che giocano costantemente al rilancio dell'azione. "(La mummia) Non si fermerà finché non avrà trasformato il nostro mondo nel suo" - afferma ilinterpretato da Russell Crowe mentre assistiamo alla distruzione di Londra sotto le note di Paint it Black degli Stones.

Ecco il filmato in italiano:







Qui il filmato in versione originale:







Nel film Cruise interpreta Nick Morton, soldato che durante una missione scopre quello che lui crede essere un'antichissima tomba, ma che in realtà è una prigione. Il film torna indietro nel tempo per raccontare la storia di una giovane donna (Boutella) scelta come futura regina dell'antico Egitto... ma la sua sete di potere la porta verso un sentiero oscuro. La donna ritorna nel nostro presente, determinata a riacquistare i suoi poteri attraverso il personaggio di Cruise che riporterà in vita dopo un incidente aereo.

La mummia arriverà nei cinema dall'8 giugno, distribuito dalla Universal Pictures.