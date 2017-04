Indiana Jones 5, Star Wars 9, Frozen 2: Disney annuncia le date di uscita fino al 2021

NOTIZIE

26.04.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



In una mossa che avrà un bell'impatto nell'industria di Hollywood, la Disney ha annunciato il proprio calendario uscite da qui al 2021. Il colosso dell'intrattenimento americano è in una posizione di enorme vantaggio rispetto alla concorrenza, avendo in mano non solo il catalogo Disney (e relativi film d'animazione e remake dal vivo di classici animati), ma anche Lucasfilm, Marvel e Pixar. Un annuncio come questo è sufficiente a far tremare gli altri studios.

lo slittamento di Indiana Jones 5 dal 19 luglio 2019 al 10 luglio 2020. Era inevitabile, perché Steven Spielberg ha una serie di progetti in agenda da realizzare prima del ritorno dell'archeologo più amato al mondo. Ma questo spostamento implica anche che Harrison Ford avrà 78 anni quando il film uscirà. Tra le notizie più interessanti c'èdal 19 luglio 2019 al 10 luglio 2020. Era inevitabile, perchéha una serie di progetti in agenda da realizzare prima del ritorno dell'archeologo più amato al mondo. Ma questo spostamento implica anche cheavrà 78 anni quando il film uscirà.

lo spin-off su Han Solo, in arrivo il 25 maggio 2018. Ma ora sappiamo che anche il 24 maggio 2019, per essere precisi. Tra Ancora più importante è che la saga di Star Wars torna ad appropriarsi della sua data di uscita classica in maggio. Lo farà, come già sappiamo, già. Ma ora sappiamo che anche Episodio IX uscirà in maggio:, per essere precisi. Tra Gli ultimi Jedi e il capitolo seguente passerà dunque solo un anno e mezzo.

Jon Favreau. E il 27 novembre 2019 arriverà il tanto atteso Frozen 2. Ecco la lista completa delle uscite Disney fino al 2021 (mese e giorno sono invertiti alla maniera americana). Infine, il 19 luglio 2019 uscirà, al posto di Indiana Jones 5, il remake live action de Il Re Leone , diretto da. E il 27 novembre 2019 arriverà il tanto atteso. Ecco la lista completa delle uscite Disney fino al 2021 (mese e giorno sono invertiti alla maniera americana).

2017

5/5/17 GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 2 (3D) (Già in sala in Italia)

5/26/17 PIRATI DEI CARAIBI: LA VENDETTA DI SALAZAR (3D) (24 maggio in Italia)

6/16/17 CARS 3 (3D) (14 settembre in Italia)

11/3/17 THOR: RAGNAROK (3D) (25 ottobre in Italia)

11/22/17 COCO (3D)

12/15/17 STAR WARS: GLI ULTIMI JEDI (3D) (13 dicembre in Italia)

2018

2/16/18 BLACK PANTHER (3D)

3/9/18 A WRINKLE IN TIME (3D)

4/6/18 MAGIC CAMP

5/4/18 AVENGERS: INFINITY WAR (3D)

5/25/18 UNTITLED HAN SOLO STAR WARS ANTHOLOGY FILM (3D)

6/15/18 GLI INCREDIBILI 2 (3D)

7/6/18 ANT-MAN AND THE WASP (3D)

8/3/18 UNTITLED DISNEY FAIRY TALE (Live Action)

11/2/18 MULAN (Live Action) (3D)

11/21/18 RALPH BREAKS THE INTERNET: WRECK-IT RALPH 2 (3D)

12/25/18 MARY POPPINS RETURNS

2019

3/8/19 CAPTAIN MARVEL (3D)

3/29/19 UNTITLED DISNEY FAIRY TALE (Live Action)

4/12/19 UNTITLED DISNEYTOON STUDIOS

5/3/19 UNTITLED AVENGERS (3D)

5/24/19 STAR WARS: EPISODIO IX (3D)

6/21/19 TOY STORY 4 (3D)

7/19/19 IL RE LEONE (Live Action) (3D)

8/9/19 UNTITLED DISNEY LIVE ACTION

11/8/19 UNTITLED DISNEY FAIRY TALE (Live Action)

11/27/19 FROZEN 2 (3D)

12/20/19 UNTITLED DISNEY FAIRY TALE (Live Action)

2020

3/13/20 UNTITLED PIXAR ANIMATION (3D)

4/3/20 UNTITLED DISNEY LIVE ACTION

5/1/20 UNTITLED MARVEL (3D)

6/19/20 UNTITLED PIXAR ANIMATION (3D)

7/10/20 UNTITLED INDIANA JONES

8/7/20 UNTITLED MARVEL (3D)

11/6/20 UNTITLED MARVEL (3D)

11/25/20 GIGANTIC (3D)

2021

3/12/21 UNTITLED DISNEY LIVE ACTION

6/18/21 UNTITLED PIXAR ANIMATION (3D)

11/24/21 UNTITLED DISNEY ANIMATION (3D)

Fonte: Variety