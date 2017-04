Il trailer di Thor Ragnarok batte il record de La Bella e la Bestia: è il più visto della Disney

NOTIZIE

12.04.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



136 milioni di volte in solamente 24 ore. Immediatamente, è diventato il trailer più visto in assoluto non solo tra quelli dei film Marvel, ma della Disney in generale, incluse la Pixar e la saga di Star Wars. Il trailer di Thor: Ragnarok , diffuso lunedì dalla Disney, ha battuto ogni record ed è stato visto. Immediatamente, è diventato il trailer più visto in assoluto non solo tra quelli dei film Marvel, ma della Disney in generale, incluse la Pixar e la saga di Star Wars.

In Thor: Ragnarok, il Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth si ritrova imprigionato dall'altra parte della galassia proprio quando la malvagia Hela (Cate Blanchett) attacca Asgard. Dovrà impegnarsi in una corsa contro il tempo per tornare a casa e salvare il suo popolo dall'estinzione. Ad aiutarlo ci sarà anche Hulk (Mark Ruffalo), con cui però dovrà prima scontrarsi nell'arena.

Il film è diretto dal neozelandese Taika Waititi. Nel cast troveremo anche Tom Hiddleston (Loki), Jeff Goldblum (Grandmaster), Tessa Thompson (Valchiria), Karl Urban (Skurge) e Sam Neill in un piccolo ruolo, con Benedict Cumberbatch in un cameo nei panni del Dottor Strange. Dai film precedenti tornano Idris Elba, Jaimie Alexander, Ray Stevenson, Tadanobu Asano e ovviamente Anthony Hopkins nei panni di Odino.

Thor: Ragnarok arriverà in Italia il 25 ottobre, distribuito da The Walt Disney Company.

Fonte: The Wrap