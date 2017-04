Primo trailer italiano per Thor Ragnarok: il Dio del Tuono sfida Hulk

La scelta del regista Taika Waititi sembra aver giovato alla saga di Thor, che con Thor: Ragnarok raggiunge il terzo capitolo. Un film che, già dal primissimo trailer, sembra animato da grande ritmo e gusto per il divertimento più colorato.Ecco il trailer:Qui in versione originale:

Chris Hemsworth torna nei panni di Thor, Mark Ruffalo interpreta Hulk mentre Tom Hiddleston è di nuovo Loki. Cate Blanchett è Hela, il nuovo cattivo della saga. La vediamo prima distruggere l'indistruttibile Mjolnir e poi dare alle fiamme l'intera Asgard (da qui il titolo del film, che si riferisce alla leggenda nordica del tramonto degli dei e anche a una saga Marvel con cui, però, il film sembra non avere nulla a che fare).

Thor viene fatto prigioniero su un pianeta alieno e costretto a battersi nell'arena con Hulk. Ovviamente i due dovranno allearsi perché il figlio di Odino possa tornare ad Asgard in tempo per impedire l'estinzione del suo popolo. Il film è stato descritto come un road movie con protagonisti Thor e Hulk, e questo è un menù irresistibile, al netto della nuova estetica che abbraccia apertamente lo stile dei Guardiani della Galassia