Guardiani della Galassia vol. 2: c'è anche Kurt Russell nel nuovo trailer

NOTIZIE

01.03.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Il 2018 sarà il primo anno in cui vedremo tre film Marvel anziché i soliti due. Si comincia il 25 aprile con Guardiani, il 6 luglio si prosegue con Spider-Man: Homecoming , mentre il 25 ottobre arriverà Thor: Ragnarok

Guardiani della Galassia vol. 2 si svolgerà al ritmo dell'Awesome Mixtape #2 e vedrà i protagonisti salvare ancora una volta la galassia da una nuova minaccia, tentando nello stesso tempo di tenere unita la loro nuova “famiglia”. Nel frattempo, Peter/Star-Lord troverà finalmente suo padre, Ego il pianeta vivente (Russell). I dettagli sulla trama sono ancora pochi e non sappiamo quale ruolo avrà Ego in tutto questo: sarà il nuovo nemico del gruppo? O emergerà un'altra minaccia?

Chris Pratt torna nel ruolo di Peter Quill/Star-Lord, Zoe Saldana in quello di Gamora, Dave Bautista nei panni di Drax, Michael Rooker in quelli di Yondu, Karen Gillan in quelli di Nebula e infine Sean Gunn sarà di nuovo Kraglin. Vin Diesel e Bradley Cooper doppieranno ancora una volta (Baby) Groot e Rocket. Tra le new entry segnaliamo Pom Klementieff (nel ruolo di Mantis), Elizabeth Debicki e Chris Sullivan, oltre naturalmente a Kurt Russell. Il film è scritto e diretto ancora da James Gunn.