Avengers Infinity War: primo video dietro le quinte dell'atteso film Marvel

“In Avengers: Infinity War gli Avengers incontreranno i Guardiani della Galassia”. Era ormai dato per scontato dai più, ma sentirlo dire dal presidentenel primo video dietro le quinte dell'atteso film Marvel è la conferma ufficiale che mancava. E vedere Rocket Raccoon combattere fianco a fianco con Thor in un breve estratto dalla production art è qualcosa di emozionante per i fan.

Come è emozionante vedere Robert Downey Jr. Chris Pratt , vale a dire Tony Stark, Peter Parker e Peter Quill, insieme sul set, nel corso del primo giorno di riprese, ovvero il 23 gennaio 2017. Per Pratt è una sensazione “piuttosto incredibile”, Holland ricorda quando vide il primo Avengers con un suo amico in Inghilterra: “Mai avrei creduto che un giorno sarei stato in uno di questi film, men che meno nel ruolo di Spider-Man”.