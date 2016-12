Denis Villeneuve, da Blade Runner 2049 alla regia di Dune?

NOTIZIE

22.12.2016 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Dune. Un mese fa era arrivato, infatti, Frank Herbert e aveva ottenuto i diritti cinematografici e televisivi della saga letteraria. La voce che gira è che l'adattamento sarà, come nel caso de Dopo aver messo mano a uno dei classici assoluti del genere sci-fi con Blade Runner 2049 Denis Villeneuve potrebbe passare a un'altra pietra miliare, la saga di. Un mese fa era arrivato, infatti, l'annuncio che Legendary Pictures si era accordata con gli eredi die aveva ottenuto i diritti cinematografici e televisivi della saga letteraria. La voce che gira è che l'adattamento sarà, come nel caso de La torre nera , un mix di cinema e TV, film e serie. Questo non è confermato, ma il fatto che il nome di Villeneuve sia in lizza per la regia del primo capitolo fa pensare che Legendary abbia in mente di fare le cose in grande.

La saga di Dune è ambientata in un lontano futuro: Paul Atreides è l'erede di una famiglia nobile che governa il pianeta desertico Arrakis, dove si trova la preziosa “spezia”, una droga ricercatissima sul mercato galattico e fondamentale per la sopravvivenza della struttura sociale. La spezia è prodotta dal ciclo vitale dei vermi delle sabbie indigeni del pianeta Arrakis e viene costantemente raccolta e venduta. Quando gli Atreides vengono traditi, Paul mette in piedi una ribellione per riprendere il controllo del pianeta.

La saga è già stata adattata al cinema nel cult di David Lynch (prodotto da Dino De Laurentiis), e in TV in alcune miniserie Syfy. Ma un adattamento estensivo del materiale originale non è mai stato tentato, ed è esattamente quello che Legendary si prefigge.

Fonte: Variety