Blade Runner: il regista Denis Villeneuve annuncia nuovi sequel

Non aspettiamoci soltanto un sequel,potrebbe avere nuovi capitoli in futuro e diventare a tutti gli effetti un franchise. Parola del regista Denis Villeneuve che in un'intervista aha dichiarato: "Amo la fantascienza! Ho un paio di idee che vorrei sviluppare e Blade Runner potrebbe andare avanti. Vedremo come andrà il nuovo film".

Il canadese Villeneuve ha recentemente presentato a Venezia il fantascientifico Arrival , interpretato da Amy Adams e Jeremy Renner e in arrivo sugli schermi italiani a gennaio. ( qui la recensione ). A proposito di Blade Runner 2049 , Villeneuve ha continuato rivelando di aver usato al minimo la computer grafica: durante la produzione del film: "Posso contare su una mano le volte in cui abbiamo usato gli sfondi verdi sul set. Gran parte del film è catturato dal vivo sulla macchina da presa. Il mio direttore della fotografia Roger Deakins e io abbiamo lavorato veramente tanto per raggiungere questo effetto. I miei attori non hanno recitato davanti a schermi verdi per tutto il giorno. La computer grafica è uno strumento molto efficace per gli sfondi e per estendere il set, ma quello che sta attorno agli attori deve essere il più realepossibile. Quando guardo un film con tanta computer grafica, perdo l'interesse".