Buffy reunion: le foto di Sarah Michelle Gellar e il cast vent'anni dopo

Per celebrare il ventennale di Buffy – L'ammazzavampiri, Entertainment Weekly ha riunito il cast per un servizio fotografico

Entertainment Weekly ha celebrato a modo suo i vent'anni di Buffy – L'ammazzavampiri riunendo quasi per intero il cast originale, insieme al creatore Joss Whedon. Ecco la foto commemorativa:

E la copertina del numero di EW con Sarah Michelle Gellar

Gli attori riuniti includono Sarah Michelle Gellar, David Boreanaz, Alyson Hannigan, Nicholas Brendon, James Marsters, Emma Caulfield, Amber Benson, Seth Green, Charisma Carpenter, Michelle Trachtenberg, Kristine Sutherland e Alexis Denisof.

LEGGI ANCHE: DIECI COSE CHE NON SAPEVI SU BUFFY. Buffy debuttò nel 1997 ed ebbe un impatto epocale in televisione, generando un vero e proprio culto e legioni di fan. Al centro di tutto un triangolo sentimentale che ha tenuto gli spettatori in sospeso per svariate stagioni: quello tra Buffy, Angel (Boreanaz) e Spike (Marsters). Ma ora Sarah Michelle Gellar ha finalmente rivelato quale dei due, secondo lei, fosse il vero amore della cacciatrice di vampiri: “C'era qualcosa di molto bello, per me, nella storia tra Buffy e Angel. Credo che Spike capisse una parte diversa di Buffy e penso che lei avesse il bisogno di capirla e scoprirla.”.

Whedon riflette sulla rilevanza della serie dopo tutti questi anni: “La cosa più importante per me è che la gente spesso mi dica quanto la serie abbia fatto loro capire le loro potenzialità, quello che potevano fare, come affrontare i problemi, come essere una donna leader”. “Che la gente prenda forza dalle mie piccole fantasie horror... non può esserci eredità migliore di questa”.