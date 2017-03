I vent'anni di Buffy – L'ammazzavampiri: dieci cose che non sapevi sulla serie cult

Il 10 marzo 1997 andava in onda per la prima volta una serie che avrebbe avuto un enorme impatto sulla televisione serializzata e sul pubblico dei primi anni 2000: Buffy – L'ammazzavampiri . Fu il primo grande successo di Joss Whedon , uno che avrebbe poi avuto molta sfortuna tra Firefly e Dollhouse, riprendendosi infine grazie a The Avengers della Marvel. Ma Buffy lo aveva già piazzato alla grande nella mappa degli autori di talento.La serie fu tratta da un film scritto da Whedon e uscito nel 1992 con lo stesso titolo della serie, in cuiinterpretava Buffy, circondata da un cast che includeva. Ma la serie, a differenza del film, ha sorpassato il genere per diventare un culto mondiale, capace di parlare a un'intera generazione trattando temi universali e comprensibili da tutti i teenager. A vent'anni dalla messa in onda originale del primo episodio, scopriamo i segreti di Buffy – L'ammazzavampiri...Buffy – L'ammazzavampiri (1992) fu scritto dallo stesso Whedon e costituisce la base della serie. Più precisamente, è lo script originale del film ad aver influenzato la serie. La prima stesura fu infatti rielaborata aggiungendo molta commedia, ma Whedon se la tenne stretta e la riutilizzò per creare il tono della serie TV. Film e serie non sono in continuità, eppure hanno qualcosa in comune. Nel film, Buffy afferma che le sue uniche mete nella vita sono “diplomarsi, andare in Europa, sposare Christian Slater e morire”. Al termine della serie, Buffy ha effettivamente raggiunto tre di queste mete – diplomarsi, andare in Europa e morire – anche se non in questo ordine!Xander è assente solo nella puntata 7x07. Alyson Hannigan , in realtà, ottenne il ruolo di Willow dopo il pilot originale, mai mandato in onda, in cui il personaggio era interpretato da Riff Regan.Ma “buffy coat”, in inglese, significa anche “strato leucocitario”, un componente del sangue. Una scelta appropriata, visto che si parla di vampiri.Ogni volta che un vampiro veniva ridotto in polvere nella serie, la produzione spendeva 5000 dollari. 2000 dollari costò invece la giacca di pelle di Spike, comprata in una boutique di moda e poi investita ripetutamente con un camion per darle il look consumato che tutti ricordano. Un vero e proprio invesitmento.Whedon sostiene che l'idea per il film e la serie gli venne da tutti gli horror visti nella sua vita in cui una giovane bionda era, solitamente, la prima vittima indifesa dei mostri. Whedon pensava che le bionde degli horror avessero bisogno di una nuova e migliore immagine.Per quanto non fosse accreditata, la cantante country Dolly Parton era uno dei produttori esecutivi di Buffy. La sua compagnia Sandollar Entertainment era infatti coinvolta nella produzione: la Parton l'aveva fondata insieme al suo manager di una vita intera, Sandy Gallin.Il ruolo di Xander fu originariamente offerto a Ryan Reynolds , che però rifiutò perché interpretare uno studente di liceo gli avrebbe riportato alla mente le brutte memorie della sua vita da liceale.Cordelia Chase su una ragazza che sua moglie aveva conosciuto al liceo. Nicholas Brendon , interprete di Xander, sostiene che il suo personaggio si beccava tutte le battute migliori proprio perché basato su Whedon stesso.Sarah Michelle Gellar si presentò in un primo momento per il ruolo di Cordelia, mentre Charisma Carpenter fece il provino per Buffy. Altre attrici che fecero il provino per il ruolo principale, e che furono scelte invece per altri ruoli nella serie, includono:(Darla),(Amy Madison),(Anne) e(Harmony Kendall)., che interpreta Kendra nella stagione 2, si era inizialmente presentata per il ruolo di Cordelia. Seth Green , interprete di Oz, è apparso anche nel film originale, dove interpretava uno dei vampiri uccisi da Buffy. Ma il suo ruolo fu talmente ridotto da non essere nemmeno accreditato. L'unico altro attore apparso sia nella serie che nel film è, che interpreta Creaig Fong nell'episodio 7x16 e un vampiro nel film.