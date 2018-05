NOTIZIE

Un produttore ha fatto causa al regista per impedire la distribuzione del film, che dunque non avrà la sua première a Cannes

The Man Who Killed Don Quixote, ancora problemi per il film “maledetto” di Terry Gilliam

05.04.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



The Man Who Killed Don Quixote, il film che Terry Gilliam tenta di realizzare da vent'anni. Di recente ci è riuscito: il film è pronto e avrebbe dovuto essere presentato a Cannes tra poco più di un mese. Ma ora ha incontrato nuovi problemi che impediranno la première e ne ritarderanno ancora l'uscita a data da destinarsi. Il problema, stavolta, è legale. Paulo Branco, il produttore che avrebbe dovuto mettere i soldi per realizzare il film in cambio dei diritti, ma che infine non mantenne l'accordo con Gilliam, ora ha trascinato il regista in tribunale per impedire la distribuzione del film.

Secondo l'accordo, Gilliam avrebbe ottenuto libertà creativa totale ma avrebbe dovuto cedere a Branco tutti i diritti del film. Branco, però, non fornì i fondi richiesti e così Gilliam trovò un nuovo produttore per realizzare il film. Ma il produttore si è ripresentato alla porta di Gilliam sostenendo che The Man Who Killed Don Quixote non potrà essere distribuito finché lui non darà l'assenso, secondo il loro vecchio contratto. Contratto che però Gilliam ritiene nullo, perché Branco per primo non lo ha onorato.

A questo punto deciderà il giudice, ma la sentenza non verrà comunicata prima del 15 giugno. Dunque la première a Cannes e l'uscita nelle sale, prevista sempre per maggio, non verranno rispettate. Si tratta dell'ennesimo ostacolo che l'opera dovrà superare, ma rispetto al passato sembrano bazzecole. Attendiamo fiduciosi che il tribunale dia ragione a Gilliam, consentendoci finalmente di vedere questo lavoro tanto sofferto.

