The Man Who Killed Don Quixote, finalmente il trailer del film di Terry Gilliam

05.04.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



A poche ore dalla notizia della causa legale scatenata dall'ex produttore di, Paulo Branco, per bloccarne l'uscita , è arrivato il primo trailer dell'atteso film di Terry Gilliam . Un trailer francese che probabilmente doveva annunciare la première a Cannes 2018. Che non avverrà, perché il giudice comunicherà la sentenza solo a metà giugno, impedendo dunque che il film venga proiettato al festival. Ecco il filmato.

Olga Kurylenko e Johnny Depp e Jean Rochefort per raccontare questa moderna versione del Don Chisciotte in cui il pubblicitario Toby Grisoni (dal nome molto simile a quello dello sceneggiatore del film, Tony Grisoni) si ritrovava catapultato nella Mancia del '600 e incontrava Don Chisciotte in persona, diventandone il Sancho Panza. Una serie di guai sul set e problemi contrattuali (perfettamente raccontati nel documentario Il cast include Adam Driver Jonathan Pryce . Posare gli occhi su queste immagini ha dell'incredibile: si tratta del culmine di un processo lungo quasi vent'anni, fatto di continue sfortune che hanno più volte impedito a Gilliam di portare a termine le riprese. Il primo tentativo di realizzare il film risale al 1998, quando Gilliam ingaggiòper raccontare questa moderna versione del Don Chisciotte in cui il pubblicitario Toby Grisoni (dal nome molto simile a quello dello sceneggiatore del film,) si ritrovava catapultato nella Mancia del '600 e incontrava Don Chisciotte in persona, diventandone il Sancho Panza. Una serie di guai sul set e problemi contrattuali (perfettamente raccontati nel documentario Lost in La Mancha ) finirono per far deragliare la lavorazione.

Gilliam perse i diritti della sceneggiatura e, dopo aver riconquistati, tentò nuovamente di girarlo tra il 2005 e il 2008, ingaggiando Ewan McGregor e poi Jack O'Connell nel ruolo di Grisoni, e John Hurt in quello di Don Chisciotte. Poi a Hurt fu diagnosticato un cancro e la produzione venne bloccata nuovamente. Infine, nel 2016, Gilliam si apprestò nuovamente a girare, salvo doversi fermare all'ultimo minuto per mancanza di fondi (quelli che avrebbe dovuto fornire Paulo Branco in cambio dei diritti del film; diritti che ora reclama pur non avendo tenuto fede all'accordo).

Ora che il film è finalmente pronto, anche con l'apporto di Amazon Studios, ecco arrivare un nuovo inghippo. Restiamo in attesa, fiduciosi che per una volta il destino premi la testardaggine di Terry Gilliam.