Blade Runner 2049: Harrison Ford e Ryan Gosling nei nuovi poster 

Trent'anni dopo gli eventi del primo film, un nuovo blade runner, l'Agente K della Polizia di Los Angeles (Ryan Gosling) scopre un segreto sepolto da tempo che ha il potenziale di far precipitare nel caos quello che è rimasto della società. La scoperta di K lo spinge verso la ricerca di Rick Deckard (Harrison Ford), un ex-blade runner della polizia di Los Angeles sparito nel nulla da 30 anni.

davanti a paesaggi apocalittici. Così li vediamo nei due poster di Blade Runner 2049 appena scatenati in rete, a pochi giorni dall'arrivo del nuovo full trailer del film (previsto per l'11 maggio).Il sequel del cult di fantascienza del 1982 è diretto da Denis Villeneuve , già regista di, regista dell'originale, rimane a bordo come produttore.