Biografilm Festival: Cate Blanchett, Sienna Miller e Tom Holland nel ricco programma 2017

Si chiude ilcon la tredicesima edizione del, in programma. Ma dopo le 'vite connesse' del 2015 e l'edizione dell' anno scorso , non ci si concentrerà solo sulla rivoluzione digitale e internet. Fedele alla propria tradizione di evento internazionale interamente dedicato ai racconti di vita e alle storie capaci di emozionare e far riflettere - e in attesa di scoprire glinelle prossime settimane - la manifestazione si concentrerà su un altro, con una selezione di film dedicati, sia di fiction che documentari, che costituiranno una sorta di filone tematico interno alle altre sezioni del festival. Senza trascurare, al solito, il solito novero di grandi film e opere tra le quali si attendono in modo particolare ilcon Cate Blanchett interprete di ben 13 personaggi, l'Opera Primacon Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova e il The Lost City of Z , film di chiusura diretto da James Grey, con Sienna Miller e il nuovo Spider-Man Tom Holland.Ma tra le attesissime anteprime del festival si segnalano ad esempio, diretto da Jean-Stéphane Bron, un ironico dietro le quinte dell’Opera di Parigi in una delle sue stagioni più complesse,sul celebre coreografo de Il cigno nero Benjamin Millepied edue imperdibili opere prime:, viaggio poetico a passo di danza in giro per il mondodiretto da Fanny Jean-Noël e il film simbolo di questa edizione,di Stéphanie Di Giusto, in cui la poliedrica Soko interpreta Loïe Fuller, la cui celebre “serpentine dance” diede il via alla rivoluzione che porterà alla nascita della danza moderna.La presenza di due opere prime nella sezione più rappresentativa di quest’anno è tutt’altro che una coincidenza; in questa tredicesima edizione, Biografilm riconferma infatti la sua vocazione diIl, che ospiterà come ogni annoche concorreranno all’Unipol Best Film Award | Biografilm Festival 2017, storicamente teatro di competizione tra i più affermati e noti autori e documentaristi, ospiterà ben due opere prime:di Sonia Krnoiund, film d’apertura della sezione che ci porta a conoscere l’eclettico Salim Shaheen, regista-scrittore-attore-produttore, maestro indiscusso del cinema di serie Z, e la sua eccentrica e travolgente troupe, e, un’affascinante riflessione sui rapporti famigliari e sul confine tra dovere e libertà personale diretto da Clare Weiskopf.In, la sezione dedicata a personaggi e temi che hanno maggiormente segnato il nostro presente, sono opere prime il fulminantedi Guido Hendrikx,di David Borenstein, edi Tristan Ferland Milewski, eTra i nuovi autori italiani si segnalano(già regista e fondatore del Teatro delle Albe di Ravenna, qui alla sua prima esperienza cinematografica con il biopic pop e visionario, in anteprima mondiale nella sezione Biografilm Art) e Raffaele Passerini (), Serena Mignani (), Alessandro Redaelli () e Fabio Paleari (), tutti e tre in concorso Biografilm Italia. Sezione competitiva dedicata ai documentari di produzione o co-produzione italiana, che conferma la sua attenzione specifica non solo per le nuove promesse e le più ambite anteprime mondiali, ma anche per la produzione del territorio, con una consistente selezione di titoli prodotti in Emilia-Romagna.Ed è un’opera prima anche, il film di Otto Bell di cui Biografilm Festival presenterà in anteprima l’edizione italiana in unin collaborazione con Sky Cinema e alla presenza di Lodovica Comello, voce narrante del film.Il 2017 segna inoltre la consacrazione definitiva delle sezioni, legate a doppio filo al tema portante della danza: tra le imperdibili anteprime che faranno capo a queste due sezioni, si segnalano ad esempio – oltre a quelli già citati –, il film diretto dall’artista e regista Julian Rosefeldt in cui l’attrice premio Oscar®, film d’apertura della sezione Biografilm Art per un evento riservato ai Biografilm Follower,di Gerald Fox, che segue l’artista Bill Viola e la moglie nei dodici anni che hanno portato al compimento di due importanti video-installazioni nella Cattedrale di Saint Paul esul ruolo determinate che i nativi americani hanno avuto nella nascita e nello sviluppo della musica rock americana.Posto d’onore anche per i: numerose le imperdibili anteprime della sezione Biografilm Europa, che raccoglie ogni anno i migliori film a tema biografico di produzione europea. Oltre al già citato La Danseuse, saranno presentati in questa sezione film qualidi Jérôme Salle sul leggendario Jacques Costeau,di Dome Karukoski sull’omonimo disegnatore finlandese, divenuto grazie alle sue illustrazioni punto di riferimento per la cultura gay del XX secolo, e l’Italiano, con Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova, un’altra imperdibile opera prima firmata da Annarita Zambrano che vedrà a Biografilm la sua seconda proiezione mondiale, subito dopo quella prevista per il Festival di Cannes Sarà di fiction anche il film di chiusura del festival,, diretto da James Grey, con Sienna Miller e il nuovo Spider-Man Tom Holland. Il film racconta le mirabolanti gesta dell’avventuriero britannico Percy Fawcett.Oltre alle più prestigiose anteprime cinematografiche di documentari e biopic, da sempre Biografilm dedica degli omaggi ai più importanti autori e artisti contemporanei. Sono confermati in questo senso i già annunciati, ai quali durante il festival sarà anche consegnato il Celebration of Lives Award, una, con particolare attenzione ai suoi lavori da documentarista, e glie al duo artistico formato daL’anno scorso per la prima volta Biografilm ha inoltre dedicato unnon a un autore o a un personaggio, ma: si trattava del messicano Ambulante – Gira de Documentales, ed erano stati ospiti di Biografilm i suoi fondatori, Gael García Bernal ed Elena Fortes. Quest’anno, è confermato l’omaggio a un altro importante evento cinematografico internazionale, definito da molti come un festival di grande passione e uno dei più significativi punti di ritrovo per i professionisti del cinema di qualità. Le.Dall’1 al 20 giugno torna l’appuntamento con, la rassegna diospitati nella suggestiva location del Parco del Cavaticcio: tre settimane di concerti aperti al pubblico per un programma che unisce il meglio delle band indipendenti e alternative italiane ed esclusivi ospiti internazionali. Tra gli artisti che si esibiranno sul palco del Biografilm Park: Cody Chesnutt (giovedì 1 giugno, serata di apertura del parco), Cristina Donà (martedì 6 giugno), Angela Baraldi seguita da un dj set di Soko (venerdì 9 giugno per la serata di inaugurazione di Biografilm Festival), Enzo Avitabile (lunedì 12 giugno), Francesco Motta (15 giugno), Dente (16 giugno) e gli Zen Circus (17 giugno).