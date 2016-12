NOTIZIE

Trailer: The Lost City of Z, Charlie Hunnam cerca El Dorado

23.12.2016 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



The Lost City of Z.



James Gray (Two Lovers, C'era una volta a New York) torna alla regia con un film ispirato a una storia vera, Charlie Hunnam interpreta l'esploratore britannico Percy Fawcett, scomparso nel nulla a metà anni '20 nelle giungle del Brasile, mentre tentava di trovare la città di Z, che lui sosteneva di aver scoperto in una spedizione precedente e che pensava potesse essere la mitica El Dorado. Ecco il trailer.

“Z. La città perduta” di David Grann (ed. Corbaccio). Nel cast troveremo anche Prodotto dalla Plan B Entertainment di Brad Pitt e distribuito da Amazon Studios (ironia della sorte, visto che il film è ambientato in Amazzonia), The Lost City of Z è basato sul libro(ed. Corbaccio). Nel cast troveremo anche Tom Holland , il nuovo Spider-Man, nei panni del figlio di Fawcett, Sienna Miller in quelli della moglie e Robert Pattinson nel ruolo di Henry Costin, braccio destro del protagonista. Gray ha anche scritto la sceneggiatura dell'adattamento.

The Lost City of Z è stato proiettato in anteprima nella serata di chiusura del New York Film Festival, il 15 ottobre scorso, ed è previsto in USA per il 21 aprile 2017. Ancora non è stata rivelata una data italiana, né tantomeno una distribuzione.