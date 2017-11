Ben Affleck su Batman e la DC: “Sto cercando una via d'uscita”

NOTIZIE

14.11.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Il nuovo film di Batman diretto da Matt Reeves è “una cosa che sto contemplando”. Lo ha detto Ben Affleck nel corso di un'intervista pubblicata da USA Today in cui aggiunge senza mezzi termini: “Non è una cosa che si può fare in eterno, perciò voglio trovare una maniera elegante e armoniosa per andarmene”.

Sono mesi che il coinvolgimento di Ben Affleck nei prossimi film DC dopo Justice League , e, appunto, nel Batman solista che un tempo avrebbe dovuto addirittura dirigere , sono in discussione . Affleck continua a suggerire il suo abbandono per poi negare la cosa subito dopo. Tempo fa aveva detto: “Sono la persona più fortunata al mondo. Batman è il ruolo migliore di ogni universo. È fantastico e ancora non riesco a crederci dopo due film... E con Matt Reeves alla regia sarei anche disposto a interpretare una scimmia. E penso che presto capirete perché sono così felice di essere Batman”.