Ben Affleck lascia la regia di The Batman

31.01.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



The Batman film incentrato totalmente sulle avventure dell'uomo pipistrello. Variety rivela che l'attore sarà comunque il protagonista del film e rimarrà a bordo del progetto anche in qualità di produttore. Secondo la fonte la decisione è dovuta a un accordo che Affleck e la Warner Bros. hanno trovato insieme: .

"Ci sono certi personaggi che hanno un posto speciale nel cuore di milioni di pesone - ha dichiarato Affleck in un comunicato ufficiale - Interpretare questo ruolo richiede concentrazione, passione e la migliore performance che io possa offrire. E' chiaro che io non potrei fare entrambi i lavori (regista e attore) al massimo livello di impegno. Ho deciso, insieme alla Warner, di trovare un socio che si occuperà della regia e che collaborerà con me in questo film enorme. Continuerò a interpretarlo. Lo faremo. Al momento cerchiamo un regista. Sono coinvolto totalmente nel progetto e non vedo l'ora di mostrarlo ai fan in tutto il mondo".



Le fonti vicine alla produzione dichiarano che la decisione non ha niente a che vedere con il fiasco di La Warner Bros. supporta in pieno la decisione di Ben Affleck e si impegna a lavorare con lui per portare sullo schermo questo nuovo progetto su Batman" - si legge in un comunicato ufficiale rilasciato dallo studio. Le fonti vicine alla produzione dichiarano che la decisione non ha niente a che vedere con il fiasco di La legge della notte , gangster movie diretto e interpretato da Affleck il cui fiasco al botteghino internazionale ha fatto perdere alla Warner ben 75 milioni di dollari. "" - si legge in un comunicato ufficiale rilasciato dallo studio.