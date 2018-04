Amazon arruola Gillian Flynn e annuncia la prossima Utopia

Da Undone continua a inondare il mercato di novità interessanti. L'ultima delle quali riguarda, premiata autrice di best seller e sceneggiatrice di Gone Girl Sharp Objects , che sarà la creatrice, produttrice esecutiva e showrunner di Utopia, una nuova serie in esclusiva su Prime Video in più di 200 paesi.Ma idella produzione sono solo il primo degli effetti dell'accordo a lungo termine firmato con gli Studios per la creazione di contenuti TV esclusivi.- ha dichiarato Nick Hall, Head of Alternative Series di Amazon Studios. -Nello specifico Utopia è ispirato all’omonima serie britannica scritta da- una coproduzione con The Endemol Shine North America e Kudos (tra gli studi di produzione del Regno Unito di Endemol Shine Group e Amazon Studios) - e racconta didopo aver ritrovato un fumetto di culto nel mondo underground. I protagonisti scoprono che le teorie cospirazioniste contenute nelle pagine del fumetto potrebbero avere un fondamento reale ritrovandosi, così, nell’ironica e pericolosa posizione di dover salvare il mondo., ha affermato la stessa Gillian Flynn.Diederick Santer, CEO di Kudos ha aggiunto: