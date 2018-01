Amazon cancella Jean-Claude Van Johnson, I Love Dick e One Mississippi

NOTIZIE

18.01.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



One Mississippi e Amazon ha cancellato tre fra le sue serie più recenti, in due casi addirittura dopo la prima stagione. Si tratta di I Love Dick Jean-Claude Van Johnson , la serie interpretata da Jean-Claude Van Damme che ha debuttato il mese scorso sulla piattaforma streaming Prime Video.

Si tratta di una mossa in linea con il nuovo corso di Amazon Studios intrapreso dopo il licenziamento del presidente Roy Price per le accuse di molestie sessuali. Il fondatore di Amazon Jeff Bezos intende produrre serie di maggiore appeal internazionale ed evidentemente queste tre, nonostante l'ottima accoglienza critica di One Mississippi, non erano all'altezza di questa visione in termini di resa e attenzione globale.

Jill Soloway, creatrice di , creatrice di Transparent e I Love Dick, resta comunque sotto contratto con Amazon, ma la sua posizione non è delle più facili ora che anche il futuro di Transparent è stato messo in dubbio dalle accuse alla star Jeffrey Tambor

Robert Kirkman, e degli autori della sua Skybound Entertainment. Tra i prossimi progetti Amazon ci sono una serie ispirata al mondo de Il signore degli anelli di Tolkien e ben dodici potenziali serie in fase di sviluppo, nate dalla mente del creatore di The Walking Dead,, e degli autori della sua Skybound Entertainment.

Fonte: Variety