Alec Baldwin si schiera: tristi le accuse a Woody Allen

: è Alec Baldwin a parlare ora, sull'onda della marea di accuse che sta travolgendo il regista di La ruota delle meraviglie . Stavolta per difenderlo.- ha continuato l'attore di Blue Jasmine e From Rome With Love. -Su twitter Baldwin ha poi condiviso i molti profili che ricordavano come l'altro figlio di Allen e Mia Farrow, Moses Farrow, avesse sostenuto che la sorella fosse stata condizionata dalla madre adottiva di fatto(posizione suffragata dal parere negativo degli esperti di abusi sessuali del Yale-New Haven Hospital).Una risposta netta, quindi, ai molti che a partire dalla serata dei Golden Globes in poi si sono andati schierando con Dylan Allen, perplessa dal fatto che la "rivoluzione #metoo" avesse risparmiato il popolare Woody.("io ti credo, Dylan Farrow") è stato il nuovo leit motiv recitato da. E che ha suscitato una reazione forte da parte di molti attori e attrici che con il regista newyorkese hanno lavorato, come).O come gli interpreti del suo prossimo Rebecca Hall , dichiaratasi "profondamente dispiaciuta" e decisa a donare il proprio compenso al movimento 'Time's Up', e Timothée Chalamet , pur più cauto per motivi contrattuali e pubblicitari ma ugualmente convinto a non volere trarre profitti dall'esperienza, che dividerà tra Time’s Up, the LGBT Centre in New York e la Rainn (the Rape, Abuse & Incest National Network).- ha concluso Alec Baldwin. -