Split torna a terrorizzarvi: James McAvoy presenta l'edizione Home Video

Leggi anche: Ufficiale, Shyamalan annuncia il sequel di Split e Unbreakable "E' stata una cosa pazzesca" - una dichiarazione che sembra quasi un gioco di parole se pronunciata da James McAvoy a proposito del filmdove per l'appunto interpreta uno psicopatico. Non c'è dubbio che la prova dell'attore nel thriller di M. Night Shyamalan sia una delle più notevoli viste sul grande schermo negli ultimi mesi. Lo vediamo interpretare ventitre personalità intrappolate in un unico corpo. E poi c'è quella ventiquattresima personalità, in grado di dominare tutte le altre e lasciarsi una scia di sangue alle spalle...

Film.it parla con l'attore in occasione dell'uscita del film in DVD e Blu-Ray, due edizioni adesso disponibili con Universal Pictures Home Entertainment a soli quattro mesi dalla distribuzione del film in sala.



Il personaggio ha ventiquattro personalità. Nel film ne vediamo almeno nove. Possiamo dire che è stato nove volte più difficile del solito?

E' proprio così: bisogna prepararsi nove volte più del solito, ma la vera sfida era il poco tempo a disposizione, circa il cinquanta percento in meno rispetto ai film che giro di solito. Quindi è stata una cosa pazzesca, dover combinare tutto questo nel minor tempo possibile. Una cosa frenetica e stremante, ma d'altra parte è mi ha aiutato sentirmi come se stessi recitando a teatro. Questo mi ha salvato e stimolato sul lavoro.

Shyamalan ti ha proposto il ruolo di uno psicopatico: quanto ti ha guidato sul set e quanto ti ha lasciato libero?









M. Night è così preciso su tutto quello che vuole. E sa come ottenerlo. Controlla tutto e ha un lessico preciso a seconda del suo interlocutore: dagli attori ai suoi collaboratori della troupe. Sa come parlare a una determinata persona per tirargli fuori quello che vuole. Ed è una cosa che non sempre accade in questo mestiere...

Il film è pieno di tensione, ciononostante le scene più belle sono quelle in cui il ritmo rallenta e ti vediamo a colloquio con la psichiatra interpretata Betty Buckley...

Una di quelle scene dura più di dieci minuti, e l'abbiamo recitata tutta d'un fiato. M. Night Shyamalan poi l'ha comunque montata ma noi recitavamo come se fossimo davanti a un pubblico, senza interrompere. Forse perché entrambi siamo attori di teatro e siamo abituati a farlo. Credo che per fare un film così bisogna andare più a fondo nell'esplorazione del personaggio: recitare tutto d'un fiato è fondamentale per ottenere questa cosa.

Dividi lo schermo con Anya Taylor-Joy che anche grazie a The Witch è un diventata una delle rising star di questa stagione...









E' perfetta a bilanciare l'equilibro con il mio personaggio. Io dovevo portare l'energia frenetica in scena e lei invece ha inchiodato il pubblico. Lo tiene fermo durante questa tempesta di paura. Sono due tipi di energia diversi.

Qual è il consiglio per la seconda visione di Split?