Fast & Furious 8: azione, realismo e onore a Paul Walker nella videointervista al regista

Autore: Servizio di Pierpaolo Festa, montaggio di Paola Schettino Nobile (Nexta)



Charlize Theron: "Sapevo che non avremmo avuto solo scene d'azione incredibili, ma anche sequenze drammatiche dall'altra parte della bilancia - afferma il regista- E poi abbiamo anche lo humour... per contrastare il dramma. Penso sia questo il mio forte contributo alla saga: l'aver aggiunto una componente drammatica".



Film.it ne parla con F. Gary Gray , il regista che ha ereditato il timone della saga, aggiungendo allo spettacolo anche un forte elemento drammatico. Sono proprio le scene più serie a colpire di più chi sta a guardare. Questo succede nel momento in cui veniamo a conoscenza del piano della cyberterrorista interpretata da: "Sapevo che non avremmo avuto solo scene d'azione incredibili, ma anche sequenze drammatiche dall'altra parte della bilancia - afferma il regista- E poi abbiamo anche lo humour... per contrastare il dramma. Penso sia questo il mio forte contributo alla saga: l'aver aggiunto una componente drammatica".

"Il nostro motto è 'REALE, REALE, REALE, REALE, REALE!' - continua il regista a proposito dell'uso degli effetti speciali digitali - C'è un po' di magia del cinema qua e là che abbiamo usato per ragioni di sicurezza... ma è tutto vero! I sette film precedenti includevano scene d'azione enormi. Io avevo un ottimo team e abbiamo dovuto inventare delle sequenze che avrebbero potuto competere con le scene che avete già visto in passato. Ma credo che alla fine sia la combinazione tra dramma, commedia e azione a offrire una grande esperienza d'intrattenimento".



