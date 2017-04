Fast & Furious 8, la videointervista a Vin Diesel: "Questa volta mi vedrete soffrire"

corre su una strada oscura nel nuovo Fast & Furious, l'ottavo capitolo della saga in arrivo nei cinema dal 12 aprile. "Il cuore di questo film è proprio il duello interiore di Dom. Lo seguiamo mentre soffre. E non sappiamo nemmeno perché stia soffrendo - racconta Vin Diesel - È stato un film molto difficile per me: il ruolo richiedeva tanto e ci sono stati diversi giorni in cui ho sofferto emotivamente".Film.it incontra Vin Diesel a Berlino in occasione della première di Fast & Furious 8 . Guarda la videointervista alla superstar nel video che segue:Ancora una volta i realizzatori di Fast & Furious si sforzano al massimo per superare lo spettacolo offerto nel capitolo precedente della saga.(l'attore, 50 anni il prossimo 18 luglio, ha avuto tre figli dalla compagna Paloma Jimenez): "È stato mio figlio a ispirarmi per Fast & Furious 7: giravamo ad Atlanta e ci serviva un'idea per la scena finale. Volevamo che Dom caricasse al massimo la sua Charger contro l'elicottero... ma come avremmo fatto a metterla in scena? Era difficile immaginarla.