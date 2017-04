Fast & Furious quiz: scopri quanto ne sai sulla saga!

NOTIZIE

12.04.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Vin Diesel sembra pronto a tradire la sua banda per una donna, Cipher (Charlize Theron). Ma non tutto è come sembra e, ovviamente, dietro a questo voltafaccia c'è una ragione. Sta per tornare sul grande schermo la saga di Fast & Furious , con un ottavo capitolo che promette grande azione e nuovi conflitti nella “famiglia” di Dominic Toretto: stavolta, infatti, l'anti-eroe disembra pronto a tradire la sua banda per una donna, Cipher (). Ma non tutto è come sembra e, ovviamente, dietro a questo voltafaccia c'è una ragione.

Perché, come i veri fan della saga dovrebbero sapere, niente può scalfire la fedeltà assoluta di Dom per i suoi amici più cari. E a proposito di veri fan... voi pensate di esserlo? Pensate di avere l'assoluta conoscenza della saga necessaria per districarsi tra i suoi numerosi colpi di scena? Oggi avete la possibilità di dimostrarlo.

Rispondete correttamente alle venti domande del nostro quiz sulla saga di Fast & Furious e sfidate i vostri amici a chi ne sa di più...





In uscita il 13 aprile, Fast & Furious 8 è distribuito da Universal Pictures. Per saperne di più: