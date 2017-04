Fast & Furious 8 - La nostra recensione

Come nella scena madre di questo ottavo capitolo , quando tutte le automobili presenti in una larga porzione di Manhattan vengono collegate in rete e radiocomandate contro la volontà dei loro piloti. Dall'altra parte della console c'è: Spietata, bellissima, fortissima; unico personaggio della saga a trovare il tallone d'Achille di. Una scena destinata a essere ricordata all'interno del franchise e che servirà come "template" per il cinema d'azione degli anni che verranno.

Con questo ottavo capitolo Vin Diesel , produttore e star, rilancia una nuova trilogia mettendone a punto la formula: a ogni scena che lasci a bocca aperta ne corrisponde un'altra, più drammatica e commovente, recitata sulle note di una sceneggiatura esagerata ma totalmente in grado di travolgere emotivamente lo spettatore.. Anche perché la presenza di Paul Walker , congedato nel settimo episodio, si sente comunque in ogni gesto e mossa degli eroi del film.(una svolta di trama e una premessa interessante) ma è questo suo viaggio nelle tenebre a trasformarlo in un vero e proprio "santone". C'è un'aura gospel in Dom, in grado di tirare fuori il bene in qualsiasi essere umano: lo vediamo ancora una volta dire le preghiere seduto a tavola con il suo team e rivolgersi direttamente ai compagni caduti guardando verso il cielo. Nella prima splendida sequenza ambientata a Cuba professa perfino il perdono: una mossa che sceglie di fare per guadagnarsi il rispetto dell'altro e cambiarlo da dentro. Perdono che si conferma uno dei temi portanti del film (si veda anche la scelta di arruolare tra i buoni Jason Statham , cattivo dell'episodio precedente adesso diventato alleato principale del team Toretto).: come quandoe il resto del team si dimostrano pronti a rischiare la vita per salvare il pater familias, circondandolo con le macchine e proteggendolo dall'onda d'urto.. Forse divertendosi troppo, abusando delle parentesi comiche affidate a Dwayne Johnson The Rock è il pesce fuor d'acqua del film: si ha, infatti, la sensazione di vedere confermate le tante voci sulle presunte liti tra Johnson e Diesel. Basti notare come il personaggio di Hobbs e quello di Toretto si scambino appena due parole nel corso di 136 minuti: perfino quando presenti nello stesso ristretto luogo, l'inquadratura evita di accoglierli entrambi. Come se gli attori a un certo punto avessero deciso di rompere i rapporti durante la produzione.